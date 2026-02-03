Відключення світла Одеса 4 лютого: графіки та аварійні вимкнення

Будівля зі світлом в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 4 лютого, ситуація з електропостачанням на Одещині залишається найскладнішою серед усіх регіонів країни. Поки інші області живуть за плановими обмеженнями, в Одесі та районі доводиться застосовувати аварійні заходи. Це пов'язано зі значними пошкодженнями критичної інфраструктури, які наразі унеможливлюють стабільну роботу мережі.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Електромережі регіону зазнали серйозних руйнувань через російські обстріли та наслідки негоди, що спричинило технічні збої. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб відновити обладнання там, де це можливо. Фахівці закликають мешканців не вмикати потужні електроприлади одразу після появи світла. Різке навантаження на мережу може спровокувати нові аварії та збільшити час без електрики.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі в місті не діють чіткі погодинні розклади, тому орієнтуватися на попередні графіки немає сенсу. Одеса перебуває в режимі стабілізаційних вимкнень: диспетчери вмикають та вимикають світло в ручному режимі, орієнтуючись на поточну потужність системи. Ремонтні бригади продовжують лагодити лінії, щоб найближчим часом повернутися до зрозумілого та прогнозованого графіка "по годинах". Перевірити поточний статус абонентів можна на сайті оператора.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині хочуть запровадити особливий режим вимкнення світла. Також ми писали, що концерт гурту "Антитіла" ледь не зірвався, через відключення світла.