Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ситуація зі світлом в Одесі — які графіки завтра

Ситуація зі світлом в Одесі — які графіки завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 20:46
Відключення світла Одеса 4 лютого: графіки та аварійні вимкнення
Будівля зі світлом в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 4 лютого, ситуація з електропостачанням на Одещині залишається найскладнішою серед усіх регіонів країни. Поки інші області живуть за плановими обмеженнями, в Одесі та районі доводиться застосовувати аварійні заходи. Це пов'язано зі значними пошкодженнями критичної інфраструктури, які наразі унеможливлюють стабільну роботу мережі.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.  

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла

Електромережі регіону зазнали серйозних руйнувань через російські обстріли та наслідки негоди, що спричинило технічні збої. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб відновити обладнання там, де це можливо. Фахівці закликають мешканців не вмикати потужні електроприлади одразу після появи світла. Різке навантаження на мережу може спровокувати нові аварії та збільшити час без електрики.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі в місті не діють чіткі погодинні розклади, тому орієнтуватися на попередні графіки немає сенсу. Одеса перебуває в режимі стабілізаційних вимкнень: диспетчери вмикають та вимикають світло в ручному режимі, орієнтуючись на поточну потужність системи. Ремонтні бригади продовжують лагодити лінії, щоб найближчим часом повернутися до зрозумілого та прогнозованого графіка "по годинах". Перевірити поточний статус абонентів можна на сайті оператора.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині хочуть запровадити особливий режим вимкнення світла. Також ми писали, що концерт гурту "Антитіла" ледь не зірвався, через відключення світла.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації