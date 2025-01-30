Отключат ли завтра свет в Одессе

Графики света на завтра в Одессе —будут ли отключения
Завтра, 31 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируют. Хотя ситуация в энергосистеме и может измениться, но в случае необходимости графики ограничений для ее стабилизации будут опубликованы заранее.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали, сколько будет стоить 1 кВт-ч с февраля. А также о том, что один из тарифов за коммунальные услуги в Украине снизился.
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