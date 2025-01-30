Отключат ли завтра свет в Одессе

Вечерняя Одесса. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Завтра, 31 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируют. Хотя ситуация в энергосистеме и может измениться, но в случае необходимости графики ограничений для ее стабилизации будут опубликованы заранее.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали, сколько будет стоить 1 кВт-ч с февраля. А также о том, что один из тарифов за коммунальные услуги в Украине снизился.