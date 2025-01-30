Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики света на завтра в Одессе —будут ли отключения arrow

Графики света на завтра в Одессе —будут ли отключения

30 января 2025 20:58
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Отключат ли завтра свет в Одессе
Вечерняя Одесса. Фото: Новини.LIVE
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Завтра, 31 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируют. Хотя ситуация в энергосистеме и может измениться, но в случае необходимости графики ограничений для ее стабилизации будут опубликованы заранее.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго,  ни ДТЭК  не опубликовали данные об ограничениях.

Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали, сколько будет стоить 1 кВт-ч с февраля. А также о том, что один из тарифов за коммунальные услуги в Украине снизился.

 

Одесса электроэнергия Новости Одессы ДТЭК графики отключений света
Реклама
Реклама
Реклама