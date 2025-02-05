У кого в Одессе отключат свет

Ночная Одесса. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на похолодание, ситуация со светом на завтра будет не такой плохой, как ожидалось. В четверг, 6 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью: