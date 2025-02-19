Графики отключений света будет ли свет в Одессе

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 20 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Завтра применят одну очередь отключений:

С 05:00 до 21:00.

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

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