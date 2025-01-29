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Графики отключений на завтра — сколько у одесситов будет свет

29 января 2025 20:54
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Графики отключения света в Одессе на четверг
Дерибасовская без света. Фото: Новини.LIVE
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

В четверг, 30 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируют. Однако украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак, поэтому в случае необходимости ограничений могут ввести в любой момент. 

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Как узнать графики

Как только станет известно о введении отключений, то узнать к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света, чтобы избежать перегрузок системы.

Узнать время восстановления подачи электричества можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали, сколько будет стоить 1 кВт-ч электроэнергии с февраля. А также об островках-батарейках, которые появятся на Николаевщине.

Одесса Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК свет
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