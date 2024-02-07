Переименование Хаджибея в Одессу и какова роль Екатерины II в становлении города – мнение историка.

Как выглядела Одесса раньше. Фото: Vector News

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В некоторых источниках указывается, что 7 февраля 1795 года Хаджибей был переименован в Одессу. Однако историки сомневаются в точности данной даты, и до сих пор существует множество споров, в том числе о роли Екатерины II в становлении города.

Одесский историк и гид Игорь Мозговой в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал интересные факты о становлении Жемчужины у моря.

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Переименование Хаджибея

Сегодня нет четких исторических данных, когда небольшой город под названием Хаджибей был переименован в Одессу. Историки берут за основу конец января 1795 года, это как раз начало февраля по новому стилю, когда появилось первое упоминание об Одессе.

"Некоторые имперские источники давали, что якобы был указ Екатерины о переименовании. Но никого указа нет, это произошло каким-то задним числом, и мы не можем сказать, это было в конце девяносто четвертого года или уже в начале 1795 года. Потому что первые полгода Одесса была еще Хаджибей. Когда они поняли, что они уже здесь надолго, все эти татарские и турецкие названия стали переименовываться. Это делалось, чтобы стереть из памяти жителей историю", — говорит историк Игорь Мозговой.

Все дело в том, что в то время за документами никто не следил и сведений крайне мало. Поэтому остается много непонятного и об основании города, и о его закладке.

Одесский историк Игорь Мозговой. Фото: Новини.LIVE

Основание Одессы

Что касается основания Одессы, то здесь опять-таки точной даты не существует, а есть якобы рескрипт о создании порта в городе Хаджибей. Следует отметить, что все подписывавшиеся тогдашним руководством документы касались именно города Хаджибей.

"Сначала было, скажем так, когда сюда приходит Суворов в 1789 году, захватывают вместе с украинскими казаками территорию, это уже было поселение Хаджибей. Нужно понимать, что мы говорим сейчас о городе как топониме не в современном понимании термина, а в понимании XVIII века", — рассказывает историк.

Важный момент — даже в российских документах еще 1765 года идет упоминание о городе Хаджибее на тот момент как турецком. При этом когда эта территория была завоевана, никто еще не понимал, что с ней делать. В результате было принято решение строить порт. Этот проект достаточно дорогой, турки также раньше планировали построить здесь порт, но из-за дороговизны отказались от идеи.

"Если еще углубляться, первое упоминание не Хаджибей, а Качубей — это еще 1415 год. Но это было Литовское поселение. Польский историк Ян Длугош вспоминает, что из Коцюбеева отходят корабли с зерном в Константинополь. В конце XV века здесь появляются турки, которые строят уже Хаджибей, меняя название Качубей", — отмечает Игорь Мозговой.

Город Хаджибей. Фото: Википедия

Что было раньше?

Некоторые историки заявляют, что территория нынешней Одессы была заселена с конца XIV века. Есть также свидетельства о более раннем проживании, например, греческих поселений 2500 лет назад. Доказательства были обнаружены в результате раскопок на Приморском бульваре, сейчас там установлен стеклянный купол.

"Но очень большой промежуток времени эта земля не была заселена, поэтому хронологически не совсем корректно брать вычисление будущей Одессы или Хаджибея", — рассказывает специалист.

Игорь Мозговой о Хаджибее. Фото: Новини.LIVE

Сколько лет Одессе?

Если говорить о спорах, сколько Одессе лет — 600 или 200 с лишним, то стоит сказать, что именно в том понимании города, к которому мы привыкли и знаем, вообще не было. Ведь именно название "Одесса" появилось в 1795 году. Сама же эта тема поднялась в 1994 году, когда историк Александр Болдырев выпустил книгу "Одессе — 600".

"Он заложил эту якобы гипотезу, хотя надо понимать, что в истории Одессы даже дата основания немного придумана, потому что она появляется через некоторое время. Если бы Дерибасу или россиянам, которые захватывали крепость, сказали, что они основатели Одессы, они сами сильно бы удивились. Они ничего не основывали, просто захватывали город", — отмечает Игорь Мозговой.

История начала появляться гораздо позже, даже Екатерина была вплетена в нее уже в середине 19 века. В это время начали творить культ Российской империи. Был такой историк Аполлон Стальковский, решивший на пятнадцатилетие Николая I написать книгу "Первое тридцатилетие Одессы".

"Именно в этой книге задним числом упоминается какая-то дата основания Одессы. На самом деле город жил без какой-либо точной даты своего основания или застройки порта — это никого не волновало в принципе, и только с появлением Воронцова в Одессе он решил как-то упорядочить историю города. Он нанял Аполлона Стальковского, который уже написал под эту вымышленную дату, якобы проведенную первую бороздку. На самом деле ее даже не было 2 сентября, в мае еще может быть", — утверждает историк.

Одесский порт Фото: OLD.ODESSA.UA

Именно в мае якобы вышел рескрипт о создании порта, еще подходил август, когда выдавали документы, или хотя бы сентябрь 1794 года — в это время уже были кадастровые номера на строительство и реализацию плана Деволана. Но опять же, люди здесь жили задолго до этой даты.

"Даже российские историки, военные, которые здесь были, сами подтверждали, что они были в городе Хаджибей. Упоминание Яна Глогуша не только у него есть, оно появляется на некоторых картах, когда команды кораблей, которые проходили Черным морем, отмечали, что здесь был город", — отмечает гид.

Раз у нас есть упоминание Яна Глогуша, за основу можно взять дату 1415 год, через 50 лет идет повторное упоминание уже Коцюбеева когда его захватывают турки. Поэтому с середины 15 века мы можем как-то утверждать о постоянной оседлости этого края.

Игорь Мозговой о спорах. Фото: Новини.LIVE

Выгодный край

Значение Екатерины в истории Одессы, мягко говоря, преувеличено. Эта территория очень была удобна — не замерзавшие реки и выход к морю, что стало решающими для строительства здесь порта. Поэтому здесь большая экономическая составляющая.

"Но не надо забывать, что Екатерина через 2 года умирает, а там уже дальше Павел, и здесь все гораздо печальнее. Можно сказать, что город появился не благодаря, а вопреки Российской империи, потому что он никогда не был пророссийским, он больше был проевропейским. Если брать всех градоначальников, то все они были европейцами, начиная от того же Дюка и заканчивая Воронцовым, который до 16 лет в Лондоне прожил и только по происхождению был русским", — говорит Игорь Мозговой.

Кстати, важный момент рескрипта, который якобы подписала Екатерина, — его в бумажном варианте нет.

"Недавно я видел в пропагандистских каналах, что они показывали какой-то документ, якобы подписанный Екатериной — это фейк. На самом деле потому, что этого нет. До сих пор все считали, что он есть, потому что так было удобно. По факту ни в одном музее документ не найти и его нет", — заключает историк.

Игорь Мозговой об удобном расположении Одессы. Фото: Новини.LIVE

Если же говорить о важности Екатерины II, то следует отметить, что она просто на тот момент была на престоле. И был бы другой правитель или другая империя, захватившая поселение, они бы вкладывали деньги в развитие этой местности, поскольку месторасположение у нас действительно выгодно.