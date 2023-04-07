Инвестиционная привлекательность Одесской области: ЭХРО-2030 – двигатель прогресса

Одесская область готовится к проведению выставки

Проведение выставки EXPO-2030 в Одессе может стать значительным стимулом для развития экономики региона. По предварительным прогнозам, у области есть шанс получить до 10 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Проведение выставки такого масштаба окажет положительное влияние и на туристическое развитие.

Как EХРО-2030 сможет дать новую жизнь депрессивным районам Одессы и какие проблемные вопросы, которые никак не могли решить десятилетиями, наконец сдвинутся с мертвой точки? Об этом замглавы Одесской областной военной администрации Роман Григоришин рассказал эксклюзивно в интервью журналистам Новини.LIVE.

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— Одесса находится на предфинальном этапе проведения EXPO-2030. Что это значит и почему принимать всемирную выставку важно как для региона, так и для страны?

— Первое, что нужно отметить: мы уже победили, потому что принимаем участие в конкурсной программе такого масштаба. Впрочем, к сожалению, Одесса не в равных условиях с другими конкурентами. Это больше прослеживается в политической плоскости. Многие эксперты считают, что исключать Украину из перечня претендентов из-за того, что в стране война — это не политкорректно. Но и неправильно нивелировать тот фактор, что больше года страна находится в состоянии войны.

Впрочем, наша команда максимум сделала для того, чтобы презентовать страну и Одесскую область достойными претендентами на проведение ЕХРО-2030. Я более чем убежден, что мы пройдем предфинальный этап. Часть делегатов планирует посетить Одессу и область в апреле. В дальнейшем все зависит от ситуации в Украине, впрочем, мы уже доказали, что можем ставить амбициозные цели и достигать их.

— Почему важно для Одессы и Одесской области принять выставку такого масштаба?

— Одна из стран-конкурентов для того, чтобы открыть себя миру, сейчас тратит огромные средства. Они даже перестраивают страну. Но следует понимать, что вся эта стратегия не будет иметь значения, если мир не приедет на все это посмотреть. Так же и с нами. Мы можем создавать презентации, бороться с коррупцией, развивать страну. Здесь важно, чтобы люди мира хотели приехать в Украину. Нам нужно изменить впечатления и мнения инвесторов о нас. Это ведь возможность презентовать страну и ее возможности. Поэтому должны понимать, как будем представлять Одессу: это будет город счастья или культуры? Одесса должна стать городом чего-то важного и особенного. В моем представлении она похожа на Майами. Там развит интертеймент, у нас он тоже есть, но не на таком уровне, поэтому стоит работать в этом направлении и стать ценностью для мира. Если мы добьемся такого признания, когда, например, человек находится в Латвии и говорит: "Хочу почувствовать счастье, поэтому еду на уик-энд в Одессу". Вот это и есть тот уровень, к которому нужно стремиться.

— Проведение всемирной выставки имеет значение не только для развития туризма, но и для экономики, а также строительства нового микрорайона. В чем конкретно это будет реализовано, в каких проектах?

— Первоочередно для тех районов важно решение экологических проблем. Всем известна история с глубоководным выпуском, сюда следует добавить критическое состояние Хаджибейской дамбы и Куяльницкого лимана. Эти все проблемы можно решить, но они дорогие. К сожалению, местные бюджеты не в силах самостоятельно справиться с этим, здесь нужна помощь государства. Оно может на это обратить внимание тогда, когда это вопрос его имиджа.

Если мы выигрываем в конкурсе на проведение ЕХРО-2030, то для государства вышеупомянутые проблемы — это в первую очередь его репутация. Тогда уж точно нужно найти финансирование на решение этих проблем. Параллельно с этим организация соответствующей логистики в этом районе даст толчок к зонированию и приведению в порядок всей территории, на которой планируется проведение выставки. Важно, чтобы городской совет вместе с людьми, проживающими в этом районе, решили, что там нужно построить. Там должен быть новый район — Новая Одесса, но не с высотками, а что-то креативное, интересное, концептуальное.

— Есть уже видение, что будет с территорией после ЕХРО-2030? Чтобы не получилось, как с аэропортом Борисполь, где построили к ЕВРО-2012 целый терминал, а потом он пустовал, потому что эти мощности оказались ненужными.

— Это один из важных вопросов в контексте подготовки к голосованию. История знает очень много случаев, когда после проведения выставки территория осталась незадействованной. Вот, например, в Дубаях: чем дальше территория от основного места жительства, тем труднее найти концепцию ее применения. Нам в этом плане немного легче, потому что у нас эта территория входит в городской агломерат. Кстати, этот район ближе к центру, чем Совиньон или Таирово. Что касается использования этой территории после проведения выставки, то здесь должен состояться диалог "Одесса — Одесская область — Украина", чтобы понимать, что там будет дальше. Точно основная часть останется как выставочный комплекс для Одессы, потому что у города такого нет. К сожалению, у нас не развивается выставочный бизнес, хотя Одесса могла бы стать центром Европы в проведении подобных мероприятий. Это же постоянный поток людей, которые оставляли бы здесь свои деньги и таким образом пополнялась бы казна города и государства в целом.

Есть вариант создать там ИТ-городок, даже была идея сделать там современную киностудию. У меня пока нет в голове идеальной картинки, что именно там должно быть. Но, учитывая тенденции в мире, хотелось бы, чтобы там был ИТ-городок. К сожалению, в этой сфере по сравнению с другими городами-миллионниками Одесса отстает.

— Если говорить об инвестициях: о привлекательности Одесского региона говорят уже не один год, почему инвесторы не торопились вкладывать свои деньги сюда еще до войны?

— За последние десятилетия интерес инвесторов в Одесскую область наивысший. Они интересуются условиями и сферами, требующими развития, возможностями и продаваемыми активами. Сейчас мы помогаем громадам найти интересные объекты и условия, чтобы в будущем инвестор зашел на эту территорию. Кстати, Одесская область — первый в Украине регион, создавший рабочую группу по написанию плана экономического восстановления области. У нас уже состоялось подписание меморандума с проектами DECIDE (Швейцария) и USAID "ГОВЕРЛА" (США). В настоящее время совместная группа работает над стратегическим планированием. Доноры финансируют работу этих людей. Одесская областная администрация предоставляет всю необходимую информацию для того, чтобы эти планы были реализованы в громадах.

Для нас задача не просто создать какую-нибудь писанину-стратегию, которая будет пылиться, а реально действующий пошаговый план экономического восстановления Одесской области. К счастью, физически наш регион пострадал меньше всего, но экономически — больше всего в Украине.

Чтобы регион экономически развивался, необходимо в первую очередь обратить внимание на агропереработку. Речь идет о создании в агросекторе продукта с добавленной стоимостью для перехода к экспорту готового продукта, а не сырья. Во-вторых: создание индустриальных парков в акватории портов Большой Одессы для того, чтобы там аккумулировалось производство, промышленность. И в-третьих, нужно создать условия, чтобы ИТ-компании работали и платили налоги на территории Одесской области. Это сложная и глобальная работа.

Все, что касается туристической сферы, это несколько проще. Там, где есть еще не разворованные и не захваченные участки или проекты, их нужно сформировать в конкурентноспособные предложения для инвесторов и единственным пулом предложить арабским фондам, потому что они очень заинтересованы. Если помните, то до войны был настоящий бум представителей арабского мира в Украине. Но больше их было в Карпатах, а не в Одессе. Мы работаем с государственным агентством развития туризма и думаем, как сделать так, чтобы после войны сюда был приток их туристов, для того чтобы в будущем за их капитал на береговой линии мы смогли создать действительно туристическую сферу.

— Какая сейчас идет работа на законодательном уровне, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя хорошо?

— Есть определенные правила игры, разработанные до войны. Речь идет об уже принятых законах, в частности: "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", "Об индустриальных парках". Министерство экономики работает постоянно над тем, чтобы найти новые механизмы, новые стимулы для потенциальных инвесторов, но мое глубокое убеждение как человека, пришедшего в областную администрацию по инвестиционному рынку, не в правилах суть. Суть в том, что существует большой рынок капитала. Мы должны понять, где наша целевая аудитория, откуда капитал может прийти.

Понимаем, что в ближайший период времени очень трудно сделать так, чтобы капитал из западного мира зашел в Украину или Одесскую область. Массового прилива не будет. Достоверно, что это реализуется точечно, поэтому нужно искать рынки капитала, которым мы понятны и которым нужно себя предложить. Одесса очень интересна арабскому капиталу, но, к сожалению, мы не научились с ними работать. Там требуется специфический подход, религиозная терпимость, выдержка.

— В какие отрасли, прежде всего, в Одесской области необходимо направить инвестиционные потоки?

— Я большой патриот агропереработки. Считаю, что это не нормальная ситуация, когда мы выращиваем кукурузу, экспортируем ее в сыром виде в Турцию. Там она варится, консервируется и потом возвращается к нам, но с большей стоимостью. Надо понимать, что мы инвестиционно привлекательны. У иностранного капитала есть к нам интерес. Нам стоит научиться работать с этим, потому что это наш счастливый билет.