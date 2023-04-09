Инвестиционная привлекательность Одесщины: какие объекты интересны иностранным партнерам

Реализация инвестиционных проектов. Фото: google.com

За последние десятилетия интерес инвесторов к Одесской области самый высокий. Они интересуются условиями, сферами, что требуют развития, возможностями и активами, которые продаются.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Одесской областной военной администрации Роман Григоришин.

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По его словам, в Одесской ОВА помогают общинам региона найти интересные объекты и условия для того, чтобы в будущем, после войны, инвестор зашел на эту территорию.

"Одесская область, первый в Украине регион, создавший рабочую группу по написанию плана экономического восстановления области. У нас уже состоялось подписание меморандума с проектами DECIDE (Швейцария) и USAID "ГОВЕРЛА" (США). В настоящее время общая группа работает над стратегическим планированием. Доноры финансируют работу этих людей. Одесская областная администрация предоставляет всю необходимую информацию для того, чтобы эти планы были реализованы в общинах", — отметил Роман Григоришин.

Сейчас, как рассказывает Роман Григоришин, основная задача рабочей группы не просто создать писанину-стратегию, которая будет пылиться, а реально действенный пошаговый план экономического восстановления Одесской области.

"К счастью, физически наш регион пострадал меньше всего, но экономически — больше всего в Украине. Чтобы регион экономически развивался необходимо в первую очередь обратить внимание на переработку. Речь идет о создании в агросекторе продукта с добавленной стоимостью, чтобы мы переходили к экспорту готового продукта, а не сырья", — рассказал Роман Григоришин.

Кроме того, следует построить индустриальные парки в акватории портов Большой Одессы для того, чтобы там аккумулировалось производство, промышленность. Роман Григоришин убежден, что необходимо создать условия для того, чтобы ИТ-компании работали и платили налоги на территории Одесской области.

"Все, что касается туристической сферы, то это несколько проще. Там, где есть еще не разворованные и не захваченные участки или проекты, их нужно сформировать в конкурентно-способные предложения для инвесторов и единственным пулом предложить арабским фондам, потому что они очень заинтересованы", — резюмировал Григоришин.

В настоящее время в Одесской ОВА работают с государственным агентством развития туризма над вопросом увеличения потока туристов в регион после войны.

Напомним, что Одесская область находится на предфинальном этапе проведения EXPO-2030.