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Інвестиційна привабливість Одещини: які об’єкти цікаві іноземним партнерам

9 квітня 2023 16:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Інвестиційна привабливість Одещини: які об’єкти цікаві іноземним партнерам
Реалізація інвестиційних проєктів. Фото: google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За останні десятиріччя інтерес інвесторів до Одеської області найвищий. Вони цікавляться умовами, сферами, які потребують розвитку, можливостями та активами, які продаються. 

Про це журналістам Новини.LIVE розказав заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин.

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За його словами, наразі в Одеській ОВА допомагають громадам регіону знайти цікаві об’єкти та умови для того, аби у майбутньому, після війни, інвестор зайшов на цю територію. 

"Одеська область, перший в Україні регіон, який створив робочу групу з написання плану економічного відновлення області. У нас вже відбулося підписання меморандуму з проєктами DECIDE (Швейцарія) і USAID "ГОВЕРЛА" (США). Наразі спільна група працює над стратегічним плануванням. Донори фінансують роботу цих людей. Одеська обласна адміністрація надає всю необхідну інформацію для того, аби ці плани були реалізовані у громадах", — зазначив Роман Григоришин.

Нині, як розповідає Роман Григоришин, основна задача робочої групи не просто створити писанину-стратегію, яка буде пилом припадати, а реально дієвий покроковий план економічного відновлення Одеської області. 

"На щастя, фізично наш регіон постраждав найменше, але економічно — чи не найбільше в Україні. Аби регіон економічно розвивався необхідно у першу чергу звернути увагу на переробленні. Мова йде про створення в агросекторі продукту з доданою вартістю, щоб ми переходили до експорту готового продукту, а не сировини", — розказав Роман Григоришин. 

Крім того, варто побудувати індустріальні парки в акваторії портів Великої Одеси для того, щоб там акумулювалося виробництво, промисловість. Роман Григоришин переконаний, що необхідно створити умови, щоб ІТ-компанії працювали та платили податки на території Одеської області.

"Все, що стосується туристичної сфери, то це дещо простіше. Там, де є ще нерозкрадені та не захоплені ділянки або проєкти, їх треба сформувати у конкурентно-спроможні пропозиції для інвесторів і єдиним пулом запропонувати арабським фондам, бо вони дуже зацікавлені",— резюмував Григоришин.

Наразі в Одеській ОВА працюють із державним агентством розвитку туризму над питанням збільшення потоку туристів до регіону після війни.

Нагадаємо, Одеська область перебуває на передфінальному етапі проведення EXPO-2030.

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