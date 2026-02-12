Урожай на Одесщине в 2026 году - какие проблемы почвы и прогнозы

Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026
Осенняя посевная кампания в Одесской области в этом году проходила в непростых условиях. Более трех месяцев в регионе практически не было дождей, земля пересохла и аграрии вынуждены были ждать влаги, чтобы начать сев. Часть хозяйств рискнула и посеяла зерновые еще до осадков, но основные площади были засеяны уже после сентябрьских дождей — с существенным опозданием. Это непосредственно повлияло на развитие растений и их готовность к зиме.
О том, в каком состоянии сегодня находятся озимые культуры после морозов, журналисты Новини.LIVE пообщались с главным научным сотрудником Одесского селекционно-генетического института НЦНС, Николаем Литвиненко.
Озимые посевы в Одесской области
Сроки сева в этом году были существенно сдвинуты из-за погодных условий. Именно это стало одним из главных рисков для урожая. Ведь озимые культуры требуют времени, чтобы нормально сформировать корневую систему и пройти закалку. Без этого растение входит в зиму ослабленным. А любые морозы тогда становятся критическими.
"Основная часть посевов была выполнена уже после того, как пришли сентябрьские дожди. Они затянулись, и сроки сева в основном пришлись на середину или конец октября. Для озимой пшеницы — это поздние сроки", — объясняет главный научный сотрудник Одесского селекционно-генетического института НЦНС, Николай Литвиненко.
В результате такая задержка дала разные последствия на поле. Посевы, сделанные ранее, еще до дождей, успели сформировать несколько стеблей и зайти в зиму в лучшем физиологическом состоянии. А вот те, что взошли поздно, не имели достаточно времени на развитие. Они остались слабыми, менее укорененными и уязвимыми к холоду. Именно эти площади сейчас находятся в зоне повышенного риска. Но в этом году погода не способствовала. Солнечных дней было мало, что негативно повлияло на биохимические процессы в растениях. Это подтвердили и лабораторные анализы.
"Погода была в основном пасмурная — это очень негативно сказывается на накоплении сахаров в узле кущения. Наши анализы показали: у раскущенных растений — 24-26% сахаров, а у нераскущенных — только 16-18%", — отмечает Литвиненко.
Именно от этого зависит морозостойкость культуры. Чем больше сахаров — тем лучше растение переносит холод. У хорошо развитых посевов узел кущения выдерживает значительно более низкие температуры. А слабые всходы погибают гораздо быстрее. Поэтому в одну и ту же ночь мороз может по-разному повлиять на разные поля. И именно здесь аграрии получают первые сигналы возможных потерь.
Выращивание культур на юге
В Одесской области в этом году посеяно около 500 тысяч гектаров озимой пшеницы и 80-90 тысяч гектаров озимого ячменя. Пшеница в целом более устойчива к холоду, особенно сорта селекции Одесского института. Они специально выведены с учетом климатических рисков юга Украины. Но даже среди них все зависит от состояния посевов осенью. Без достаточного развития ни один сорт не будет "иммунным" к морозам.
"Озимая мягкая пшеница при хорошей закалке выдерживает до -15...-16 градусов в течение недели и более. Но ячмень значительно слабее по морозостойкости",— говорит специалист.
Именно озимый ячмень сейчас вызывает наибольшее беспокойство среди ученых и аграриев. Из-за поздних сроков сева и слабого развития часть площадей могла не выдержать морозов. В таких случаях возможны как частичные, так и полные потери. Весной станет понятно, подлежат ли эти поля восстановлению. Или же их придется пересевать.
"Если пшеница не раскущена, то на квадратном метре должно остаться не менее 350-400 живых растений. Если меньше - перед производителем встает вопрос: что делать с такими посевами дальше", — говорит главный научный сотрудник Одесского селекционно-генетического института НЦНС, Николай Литвиненко.
Специалисты советуют не делать окончательных выводов до начала весенней вегетации. Именно тогда будет видно, какие площади "вышли" из зимы, а какие — нет. Но уже сейчас понятно: нынешняя посевная кампания и погодные условия сделали сезон одним из самых рискованных для аграриев Одесской области за последние годы.
Состояние земли перед посевами
Отдельная проблема, которая уже сейчас формирует риски для будущего урожая, — это состояние почвы после зимы. Хотя в конце октября в Одесской области и прошли интенсивные осадки, они не смогли полноценно пополнить запасы влаги в земле. Дожди и снег, которые выпадали позже, больше увлажнили верхний слой, но не дошли до более глубоких горизонтов. А именно глубокие запасы влаги определяют, хватит ли растениям ресурса для формирования урожая летом. По словам ученых, ситуация остается напряженной. И многое будет зависеть от весенне-летних осадков.
"В конце октября были достаточно интенсивные осадки, что позволило посеять озимые и получить всходы. Но те дожди и снег, которые потом выпадали, не обеспечили высокий уровень запасов влаги в почве. Нормальный для нашей зоны — это более 120 мм в метровом слое, а лучше — 140-160. А сейчас имеем максимум около 110 мм", — объясняет специалист.
Для начальных всходов этого хватит, но для полноценного формирования урожая — нет. Верхний слой увлажнен на глубине до 50-60 сантиметров, и этого достаточно, чтобы посеять яровые культуры. Но корни большинства растений уходят глубже. Если влаги там нет — урожайность падает. Именно поэтому сейчас ключевой вопрос — дадут ли весна и лето достаточное количество дождей. Без них ситуация может резко осложниться.
"Для того, чтобы посеять яровые и получить всходы - этой влаги хватит. Но чтобы получить урожай за счет более глубоких запасов - этого недостаточно", — отмечает ученый.
Из-за экономической привлекательности подсолнечник сейчас сеют значительно чаще, чем позволяют научные рекомендации. Это истощает землю, разрушает севообороты и лишает озимые культуры нормальных предшественников. В итоге почва теряет плодородие, а урожаи постепенно снижаются. И это уже не только аграрная, а стратегическая угроза.
"Огромные площади занимает подсолнечник — иногда 40-50%. Хотя научные рекомендации — 10-15%, максимум 30% в северных регионах. А для юга — это 20-25%. Но сеют значительно больше", — отмечает Литвиненко.
По словам специалиста, такая практика уже дает негативные последствия. Урожайность подсолнечника падает, экономическая выгода уменьшается, а земля теряет способность обеспечивать стабильное зерновое производство. Кроме того, сокращается количество полей, которые могут быть нормальными предшественниками для озимых культур. А это непосредственно влияет на продовольственную безопасность региона.
Стоимость удобрений
Еще один вызов — это обеспечение аграриев минеральными удобрениями. Из-за войны и энергетического кризиса украинская промышленность почти не производит их самостоятельно. Все импортируется, а цены растут. Это заставляет фермеров экономить — иногда в ущерб будущему урожаю. Однако ученые отмечают: важно не только сколько вносить удобрений, но и когда именно это делать. Неправильные сроки сводят эффект на нет.
"Азотные удобрения подорожали еще на 10-12%. Но важно покупать их не тогда, когда уже завтра надо вносить, а заранее", — говорит Литвиненко.
По результатам исследований Одесского селекционно-генетического института, наиболее эффективное внесение удобрений — в ранние сроки, еще до полного высыхания почвы. Это повышает результат почти на 20%. Но на практике многие хозяйства ждут весны, когда поле подсохнет. В итоге питательные вещества не доходят до корней в нужный момент. И растение не может полноценно использовать их потенциал.
