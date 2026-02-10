Бронирование аграриев Одесской области: новые правила 2026 года

Тракторист в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аграрии Одесской области столкнулись с новыми, более жесткими правилами бронирования работников. В конце 2025 года государство пересмотрело критерии для признания предприятий критически важными. Требования к площадям земли, доходам и зарплатам существенно выросли. Для многих хозяйств региона это означает срочную переоценку своих возможностей.

Изменения бронирования

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины приказом №3650 обновило критерии бронирования. Изменения напрямую касаются аграрного бизнеса, в том числе и предприятий Одесской области, где работает значительное количество малых и средних хозяйств. Ключевая новация — увеличение минимальной площади обрабатываемых земель. Теперь агропредприятие должно обрабатывать не менее 1 000 гектаров угодий, тогда как раньше было достаточно 500. Для садов и виноградников, которых много именно на юге области, установили отдельную норму — не менее 50 гектаров многолетних насаждений.

Второе важное изменение — финансовое. Минимальный годовой доход для статуса критически важного повысили с 20 до 40 миллионов гривен. Это может стать проблемой для части зернотрейдеров и агрокомпаний Одесской области, которые работают сезонно или имеют ограниченные обороты.

Третий критерий, который ранее позволял бронирование через уплату НДФЛ на сумму от 324 тысяч гривен за квартал, отменили. Из-за этого под угрозой оказались элеваторы и логистические компании региона, которые не имеют больших земельных объемов. Также с 2026 года выросли требования к средней зарплате работников — до 21 617,50 грн.

Кроме этого, агропредприятия Одесской области должны подавать данные о количестве военнообязанных работников и подтверждение поданной налоговой отчетности. Новые правила применяют к компаниям, которые не успели восстановить статус критически важных в 2025 году. Именно они первыми почувствуют последствия изменений уже при подаче документов.

