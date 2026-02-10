Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новые правила бронирования — что нужно знать одесским аграриям

Новые правила бронирования — что нужно знать одесским аграриям

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:57
Бронирование аграриев Одесской области: новые правила 2026 года
Тракторист в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аграрии Одесской области столкнулись с новыми, более жесткими правилами бронирования работников. В конце 2025 года государство пересмотрело критерии для признания предприятий критически важными. Требования к площадям земли, доходам и зарплатам существенно выросли. Для многих хозяйств региона это означает срочную переоценку своих возможностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на AgroPortal.

Реклама
Читайте также:

Изменения бронирования

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины приказом №3650 обновило критерии бронирования. Изменения напрямую касаются аграрного бизнеса, в том числе и предприятий Одесской области, где работает значительное количество малых и средних хозяйств. Ключевая новация — увеличение минимальной площади обрабатываемых земель. Теперь агропредприятие должно обрабатывать не менее 1 000 гектаров угодий, тогда как раньше было достаточно 500. Для садов и виноградников, которых много именно на юге области, установили отдельную норму — не менее 50 гектаров многолетних насаждений.

Второе важное изменение — финансовое. Минимальный годовой доход для статуса критически важного повысили с 20 до 40 миллионов гривен. Это может стать проблемой для части зернотрейдеров и агрокомпаний Одесской области, которые работают сезонно или имеют ограниченные обороты.

Третий критерий, который ранее позволял бронирование через уплату НДФЛ на сумму от 324 тысяч гривен за квартал, отменили. Из-за этого под угрозой оказались элеваторы и логистические компании региона, которые не имеют больших земельных объемов. Также с 2026 года выросли требования к средней зарплате работников — до 21 617,50 грн.

Кроме этого, агропредприятия Одесской области должны подавать данные о количестве военнообязанных работников и подтверждение поданной налоговой отчетности. Новые правила применяют к компаниям, которые не успели восстановить статус критически важных в 2025 году. Именно они первыми почувствуют последствия изменений уже при подаче документов.

Напомним, мы сообщали, что РФ пытается помешать экспорту зерна. Удары по портовой инфраструктуре тормозят отгрузки и бьют по экономике. Несмотря на это порты работают.

Также мы писали, что аграрии Одесской области ежегодно тер яют миллионы. Климат теплеет, а осадков для стабильных урожаев не хватает. Война еще больше ударила по водной инфраструктуре.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация аграрии бронирование
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации