Бронювання аграріїв Одещини: нові правила 2026

Тракторист в полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Аграрії Одеської області зіткнулися з новими, жорсткішими правилами бронювання працівників. Наприкінці 2025 року держава переглянула критерії для визнання підприємств критично важливими. Вимоги до площ землі, доходів і зарплат суттєво зросли. Для багатьох господарств регіону це означає термінову переоцінку своїх можливостей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на AgroPortal.

Зміни бронювання

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України наказом №3650 оновило критерії бронювання. Зміни напряму стосуються аграрного бізнесу, зокрема й підприємств Одещини, де працює значна кількість малих і середніх господарств. Ключова новація — збільшення мінімальної площі оброблюваних земель. Тепер агропідприємство має обробляти не менше 1 000 гектарів угідь, тоді як раніше було достатньо 500. Для садів і виноградників, яких багато саме на півдні області, встановили окрему норму — щонайменше 50 гектарів багаторічних насаджень.

Друга важлива зміна — фінансова. Мінімальний річний дохід для статусу критично важливого підвищили з 20 до 40 мільйонів гривень. Це може стати проблемою для частини зернотрейдерів і агрокомпаній Одещини, які працюють сезонно або мають обмежені обороти.

Третій критерій, який раніше дозволяв бронювання через сплату ПДФО на суму від 324 тисяч гривень за квартал, скасували. Через це під загрозою опинилися елеватори та логістичні компанії регіону, які не мають великих земельних обсягів. Також з 2026 року зросли вимоги до середньої зарплати працівників — до 21 617,50 грн.

Окрім цього, агропідприємства Одещини мають подавати дані про кількість військовозобов’язаних працівників і підтвердження поданої податкової звітності. Нові правила застосовують до компаній, які не встигли поновити статус критично важливих у 2025 році. Саме вони першими відчують наслідки змін уже під час подання документів.

