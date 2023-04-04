ЮНЕСКО в Одессе: в городе появился еще один памятный знак

Информационную табличку разместили у музея морского флота

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

13 лет борьбы и вот наконец-то памятники архитектуры Одессы находятся под защитой ЮНЕСКО. В центре города появилась информационная табличка, посвященная включению объекта "Исторический центр Одессы" в Список Всемирного наследия. Во время церемонии мэру был вручен оригинал документа, подтверждающего новый статус.

Журналисты Новини.LIVE побывали на торжественной части мероприятия.

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Путь Одессы по пути в ЮНЕСКО начался еще в 2009 году. Но, по сути, большую часть документов пришлось делать в сжатые сроки и с привлечением Европейских специалистов. В список международного наследия город попал по двум критериям из семи — мультикультурализм и генеральный план, разработанный Францом Де Воланом.

"Мы хотели бы утвердить то, насколько необходимо защищать это все, в том числе язык, памятники архитектуры, театры, память и музыку. Также хочу отметить, что этот особый колорит дух города Одессы, культурные связи известны далеко за пределами Украины и Европы. Хочу сказать, что это важно не только для украинцев и европейцев, но и для всего мира, поскольку Одесса является городом всего мира, где много национальностей", — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Меньше чем через год Одесса подготовила и подала досье на включение исторического центра в ЮНЕСКО. Ускоренная процедура принятия была вызвана, в частности, тем, что памятники архитектуры могли быть разрушены в результате очередных обстрелов со стороны россии.

"Весь мир увидел, что российские ракеты, помимо убийства, уничтожили немало исторических сооружений и нужно было защитить одесское наследие, в создании которого принимали участие французы, итальянцы, испанцы, еврей и представители многих национальностей. Включение Одессы в основной список ЮНЕСКО — это крупное общее победа. Победа над варварством", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По словам специалистов, защита ЮНЕСКО — это действующий механизм, который позволит сдерживать агрессора. Иначе к нему будут приняты достаточно серьезные меры.

"С военной точки зрения, если они что-то уничтожат, то что попало в международный список ЮНЕСКО, это будет большие последствия иметь на политику на международные институции это станет, в том числе поводом исключить россию из организации объединенных наций", — отметил менеджер проекта по включению Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО Николай Викнянский.

Приезд высокопоставленных гостей на открытие памятной таблички в Одессу — это весомая поддержка Украины в целом. Во время церемонии было отмечено, что для нашей страны это еще символично, поскольку 69 лет назад 2 апреля Украина стала членом ЮНЕСКО. Сегодня это сотрудничество распространяется в научной, образовательной и культурной сфере. В торжественной обстановке мэру города был вручен оригинал сертификата, подтверждающий включение центра в список всемирного наследия.

"Мы стали свидетелями исторического момента, мы передали оригинал сертификата, подтверждающего, что центр Одессы является частью всемирного наследия ЮНЕСКО под особым протекторатом и охраной. россия в своей манере поздравила приезд высокопоставленных гостей 17 шахедами, 14 из которых мы сбили ЮНЕСКО. Экологией, культурой и по всем этим направлениям поссия с нами воюет", — сказала Первая заместитель министра иностранных дел Украины Емини Джапарова.

Главное, что новый статус центра Одессы совсем не означает, что теперь это будет музей под открытым небом — здесь также будут работать бизнес, жить люди и ездить транспорт. Но будут внедрены новые правила, похожие на действующие в других городах Европы, где исторические центры вошли в список международного наследия.

"Хотелось бы отметить, что сохранение архитектурного ансамбля Одессы это не только об архитектуре и планировании улиц. Это, прежде всего, о людях, традициях, поскольку все они являются частью нашей национальной безопасности. Именно за это, за украинскую идентичность мы сейчас ведем войну. Не по территории, а за право быть украинцами на своей земле", — заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Галина Григоренко.

Следует отметить, что под охрану ЮНЕСКО попали только часть центра Одессы и порт. Охранная зона ограничена следующими локациями: ·

аллея Суворовская;

пров. Нахимова;

парк Шевченко;

спуск Карантинный;

спуск Польский;

ул. Жуковского;

ул. Преображенская;

ул. Приморская;

ул. Садовая;

пл. Соборная;

ул. Торговая.

В этих пределах расположены 42 памятника культурного наследия национального и местного значения.

Внесение в список ЮНЕСКО дает доступ нашему городу к усиленной технической и финансовой международной помощи. Украина может попросить ее, чтобы обеспечить защиту Одессы. А в случае необходимости помочь в восстановлении нашего города.