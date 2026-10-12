Избиение студента в Измаиле в Одесской области: реакция педагогов

Ученики за партами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Увольнение преподавателя после избиения первокурсника в Измаиле вызвало бурную дискуссию. Реакцию Министерства образования раскритиковали за односторонний подход к конфликту. Педагоги предупреждают, что такое решение может создать опасный прецедент. Между тем омбудсмен требует тщательной проверки инцидента и оценки действий преподавателя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост украинского учителя истории Александра Козлова.

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Увольнение преподавателя

Украинский учитель истории Александр Козлов раскритиковал реакцию министра образования и науки Андрея Бутенко на избиение студента в Измаиле. В посте на Facebook он отметил, что увольнение преподавателя было законным и оправданным решением. Однако, по его мнению, этого недостаточно, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Козлов считает, что необходимо выяснить все обстоятельства конфликта, в частности поведение самого студента. Он подчеркнул, что педагоги также нуждаются в защите, ведь нередко остаются без действенных способов реагирования на оскорбления и провокации.

"Наказание преподавателя устраняет следствие, но полностью игнорирует причину. Почему возник этот конфликт? Имела ли место провокация, систематический буллинг или хамство со стороны студента? Закрывать глаза на поведение учащегося — значит создавать опасный прецедент", — написал Козлов.

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По мнению педагога, государство должно не только осуждать насилие, но и обеспечивать справедливое рассмотрение конфликтов. Он убежден, что ответственность должна касаться всех участников, если их вина будет установлена.

Козлов также обратил внимание на сложное положение педагогов. По его словам, низкие зарплаты, отсутствие надлежащей правовой защиты и ограниченные возможности влиять на поведение студентов только обостряют проблему.

Реакция омбудсмена

На инцидент отреагировал и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что увидел видео избиения в соцсетях и сразу обратился в соответствующие органы. Омбудсмен направил письма в Главное управление Национальной полиции в Одесской области и областную Службу по делам детей. Он требует тщательно проверить ситуацию и установить все обстоятельства. Лубинец подчеркнул, что даже сложное поведение ученика не может оправдывать физическое насилие со стороны взрослого.

"Учитель может быть уставшим, может столкнуться со сложным поведением ученика, может возникнуть конфликт. Но взрослый в этой ситуации должен оставаться взрослым. А педагог — еще и профессионалом", — отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что в учебных заведениях есть другие способы разрешения конфликтов. К этому можно привлекать родителей, психологов, социальных педагогов и администрацию. Омбудсмен также подтвердил, что преподавателя уже уволили. В то же время он ожидает официальных результатов проверки и правовой оценки инцидента со стороны компетентных органов.

Подробности инцидента

Напомним, в Дунайском центре профессионального образования в Измаиле преподаватель избил студента первого курса и вытолкнул его из класса. Видео конфликта распространилось в социальных сетях и вызвало возмущение. Инцидент произошел во время урока информатики в группе первокурсников, обучающихся по специальности «Электрогазосварщик». По имеющейся информации, один из студентов оскорбил преподавателя нецензурным выражением. После этого педагог не сдержал эмоций и применил физическую силу.

Руководство учебного заведения уволило преподавателя. На ситуацию также отреагировал министр образования и науки Андрей Бутенко. Он лично обсудил инцидент с руководителем заведения и подчеркнул, что правовую оценку действиям педагога должны дать правоохранительные органы.

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