Побиття студента в Ізмаїлі на Одещині: реакція освітян

Учні за партами. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Звільнення викладача після побиття першокурсника в Ізмаїлі викликало бурхливу дискусію. Реакцію Міністерства освіти розкритикували через однобокий підхід до конфлікту. Освітяни попереджають, що таке рішення може створити небезпечний прецедент. Тим часом омбудсмен вимагає ретельної перевірки інциденту та оцінки дій педагога.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням допис українського учителя історії Олександра Козлова.

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Звільнення викладача

Український учитель історії Олександр Козлов розкритикував реакцію міністра освіти і науки Андрія Бутенка на побиття студента в Ізмаїлі. У дописі на Facebook він зазначив, що звільнення викладача було законним і виправданим рішенням. Однак, на його думку, цього недостатньо, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Козлов вважає, що потрібно з'ясувати всі обставини конфлікту, зокрема поведінку самого студента. Він наголосив, що педагоги також потребують захисту, адже нерідко залишаються без дієвих способів реагування на образи та провокації.

"Покарання викладача вирішує наслідок, але повністю ігнорує причину. Чому виник цей конфлікт? Чи мала місце провокація, систематичний булінг чи хамство з боку студента? Заплющувати очі на поведінку здобувача освіти — означає створювати небезпечний прецедент", — написав Козлов.

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На думку освітянина, держава має не лише засуджувати насильство, а й забезпечувати справедливий розгляд конфліктів. Він переконаний, що відповідальність повинна стосуватися всіх учасників, якщо їхню провину буде встановлено.

Козлов також звернув увагу на складне становище педагогів. За його словами, низькі зарплати, відсутність належного правового захисту та обмежені можливості впливати на поведінку студентів лише загострюють проблему.

Реакція омбудсмена

На інцидент відреагував і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що побачив відео побиття в соцмережах та одразу звернувся до відповідних органів. Омбудсмен направив листи до Головного управління Національної поліції в Одеській області та обласної Служби у справах дітей. Він вимагає ретельно перевірити ситуацію та встановити всі обставини. Лубінець наголосив, що навіть складна поведінка учня не може виправдовувати фізичне насильство з боку дорослого.

"Учитель може бути втомленим, може зіткнутися зі складною поведінкою учня, може виникнути конфлікт. Але дорослий у цій ситуації має залишатися дорослим. А педагог — ще й професіоналом", — зазначив омбудсмен.

Він підкреслив, що в навчальних закладах є інші способи вирішення конфліктів. До цього можна залучати батьків, психологів, соціальних педагогів та адміністрацію. Омбудсмен також підтвердив, що викладача вже звільнили. Водночас він очікує на офіційні результати перевірки та правову оцінку інциденту з боку компетентних органів.

Деталі інциденту

Нагадаємо, в Дунайському центрі професійної освіти в Ізмаїлі викладач побив студента першого курсу та виштовхав його з класу. Відео конфлікту поширилося в соціальних мережах і викликало обурення. Інцидент стався під час уроку інформатики у групі першокурсників, які навчаються за професією "Електрогазозварник". За наданою інформацією, один зі студентів образив викладача нецензурним висловом. Після цього педагог не стримав емоцій і застосував фізичну силу.

Керівництво навчального закладу звільнило викладача. На ситуацію також відреагував міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він особисто обговорив інцидент із керівником закладу та наголосив, що правову оцінку діям педагога мають надати правоохоронці.

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