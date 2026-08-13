Как сэкономить на отдыхе в Одессе: цены и рекомендации

Центр Одессы. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Летом Одесса может показаться городом, где деньги исчезают быстрее, чем тает мороженое на солнце. Но если не гоняться за жильем возле Дерибасовской, знать места с домашней едой и не строить отдых исключительно вокруг платных развлечений, бюджет можно сократить в разы. И тогда окажется, что море, старые дворики, рассвет под звуки фортепиано и целый день в городе могут обойтись дешевле, чем один ужин в туристическом ресторане.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, как сэкономить на отдыхе в Одессе — от дороги и дешёвого жилья до питания, бесплатных развлечений и бюджета на один день.

Проезд в Одессу

Путешествие начинается с дороги. В сезон найти билеты на поезд не так уж и легко. Поэтому на этом этапе можно сэкономить, если вместо покупки места в автобусе договориться с попутчиком или попробовать доехать автостопом. Таким образом, вместо средней цены на автобусы из Киева в Одессу в 1000 гривен можно найти предложения на BlaBlaCar от 210 гривен.

Цены на поездку с попутчиком. Фото: скриншот blablacar.com.ua

Недорогое жилье

Один из способов сэкономить на жилье — искать небольшие квартиры не в самом центре. Например, на 5-й станции Большого Фонтана однокомнатную квартиру для двоих на 18–19 августа можно найти за 351 гривну за ночь. В квартире есть кухня, кондиционер, стиральная машина, интернет и всё необходимое для краткосрочного проживания, поэтому часть расходов можно сократить ещё и благодаря возможности готовить самостоятельно.

Квартира на 5-й станции Большого Фонтана. Фото: скриншот airbnb.com.ua

В центре Одессы жилье уже стоит немного дороже. Например, комната для двоих на 18–19 августа обойдется в 413 гривен за ночь со скидкой вместо 516 гривен. В номере есть Wi-Fi, кондиционер и отдельное рабочее место, но туалет общий. В то же время за более высокую цену турист получает удобное расположение: до многих центральных достопримечательностей можно дойти пешком и не тратиться на транспорт.

Квартира в центре. Фото: скриншот airbnb.com.ua

Как сэкономить на еде

На питании в Одессе тоже можно заметно сэкономить, если не привязываться к ресторанам в туристических районах. Дешевле всего обычно обходятся столовые или небольшие кафе с домашней кухней, где можно заказать полноценный обед без большой наценки за расположение или обслуживание, и стрит-фуд. Также можно выбрать квартиру с кухней и готовить часть блюд самостоятельно. Даже если так поступать только с завтраками или ужинами, расходы на питание за несколько дней отдыха заметно уменьшатся.

Столовая на Привозе

Один из таких вариантов можно найти возле Привоза. Порция борща весом 400 грамм здесь стоит 65 гривен, гарниры — примерно 28–38 гривен, а мясные и рыбные блюда — преимущественно от 38 до 70 гривен. Например, порция пюре с куриной котлетой обойдется примерно в 74 гривны, а если добавить борщ и компот за 30 гривен, полноценный обед будет стоить около 169 гривен.

Столовая на Привозе. Фото: Google Maps

Кафе "Лира"

Чтобы во время путешествия проникнуться настоящим одесским колоритом, не обязательно ходить в дорогие рестораны — альтернатива — небольшое кафе «Лира», которое работает уже около 45 лет на Базарной. Здесь всё очень по-домашнему: простой уютный интерьер, знакомые многим вещи из прошлого и такая атмосфера, будто зашёл не в кафе, а в гости. За основное блюдо с гарниром и салатом здесь просят в основном 150–160 гривен. Например, рыбные котлеты с гарниром стоят 150 гривен. А в качестве бонуса к экономии вы получите немного той самой старой Одессы с характером.

Интерьер кафе "Лира". Фото: Google Maps

Шаурма "Pit Stop"

Если на долгий обед времени нет, альтернативой может стать стрит-фуд. А в Одессе шаурма — это вообще отдельная гастрономическая история: местные часто советуют её туристам как один из тех перекусов, которые стоит попробовать хотя бы раз. Бюджетное заведение Pit Stop предлагает классическую шаурму от 150 гривен за маленькую до 185 гривен за большую. Есть и более необычные варианты — с беконом, грибами или даже грушей за 185–200 гривен.

Шаурма "Pit Stop". Фото: Google Maps

Развлечения без переплат

Если добрались до города — главный билет в музей вы уже получили. Здесь на улицах и итальянская, и греческая, и даже французская архитектура. Для первого знакомства с городом достаточно прогуляться по Дерибасовской и Городскому саду, Приморскому бульвару и Потемкинской лестнице — именно эти места являются визитными карточками Одессы. Если хочется больше зелени, бесплатной прогулкой может стать парк Шевченко, Стамбульский, Греческий или парк Победы. А чтобы окунуться в атмосферу старой Одессы, можно заглянуть в "Уголок старой Одессы" — это небольшой музей под открытым небом с историческими деталями, старинной беседкой, мостиком и другими экспонатами.

Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE

Не стоит забывать и о море, ради которого туристы приезжают со всех уголков страны. Но и обычную прогулку к побережью можно сделать интереснее — например, встретить рассвет вместе с "Пианоморе". Рано утром у воды собираются люди, чтобы послушать живую фортепианную музыку под открытым небом и увидеть, как над морем восходит солнце. Такое начало дня не требует больших затрат, зато точно запомнится лучше, чем обычная прогулка по пляжу. Главное — заранее проверить в социальных сетях расписание таких мероприятий.

"Пианоморе". Фото: Insta _olga_kalinchuk

Стоимость на одного человека

Если обойтись без лишнего шика, то день в Одессе можно уложиться примерно в 550–590 гривен с человека. Около 180 гривен уйдет на ночь в квартире, если делить ее на двоих, еще 70–100 гривен — на простой, приготовленный своими руками завтрак в квартире. Пообедать домашней едой в "Лире" можно примерно за 150–160 гривен, а вечером взять шаурму — ещё от 150 гривен. На развлечения при этом вполне реально вообще не тратиться: гулять по центру, дойти до моря, встретить рассвет под "Пианоморе" и большую часть города пройти пешком.

Дерибасовская в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Поэтому Одесса вовсе не обязательно должна быть дорогой. Если немного отойти от туристических маршрутов, не переплачивать за жилье в самом центре, чередовать кафе с домашней едой и больше гулять пешком, расходы можно заметно сократить. И при этом отдых не станет беднее на впечатления — море, старые улицы, одесские дворики, рассветы и городской колорит всё равно останутся бесплатными.

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