Как выглядит стадион "Черноморец" после атаки РФ на Одессу: фоторепортаж

Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

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Российские войска в ходе очередной атаки на Одессу нанесли удар по стадиону "Черноморец". В результате обстрела спортивная арена получила значительные повреждения, а запланированный на 8 августа матч украинской Премьер-лиги пришлось перенести.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Какие повреждения получил стадион "Черноморец"

По предварительной информации, в результате атаки повреждены крыша стадиона, трибуны, остекление и фасадные конструкции.

Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

Также незначительные повреждения получили офисные помещения спортивного комплекса.

Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

Окончательный масштаб повреждений будет определен после дополнительного технического обследования.

Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

Как сообщил пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Одесской области Никита Присяжнюк, в результате российского удара пострадали два человека. По его словам, после атаки рядом со стадионом загорелась сухая трава, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня.

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Из-за повреждений арены матч УПЛ между одесским "Черноморцем" и ковалевским "Колосом", который должен был состояться 8 августа, перенесли.

Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

Новую дату проведения матча организаторы сообщат позже.

Также Новини.LIVE писали, что во время российской атаки на Одессу 7 августа повреждения получил стадион "Черноморец". В результате удара были разрушены фасад, трибуны, газон и остекление арены.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 августа российские войска атаковали Одесскую область ракетами типа "Оникс". Во время воздушной тревоги в области и Одессе раздалась серия мощных взрывов.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 августа российские войска вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек, еще восемь получили ранения, а на территории одного из предприятий возникли пожары.