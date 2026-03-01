Нововведения с марта: какие изменения для одесситов

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине с начала марта вступает в силу ряд решений, которые непосредственно повлияют и на жителей Одессы. Речь идет об индексации пенсий, повышении выплат семьям военных, новых правилах "Национального кэшбэка" и изменениях в денежном обращении.

Новини.LIVE рассказывают, какие изменения ждут одесситов в марте.

Индексация пенсий

С марта стартует масштабная индексация пенсий. Выплаты увеличат на 12,1%. Это касается более 10 миллионов украинцев, в том числе и пенсионеров Одессы. Фактическое повышение будет зависеть от размера пенсии. У кого-то прибавка составит чуть больше ста гривен, а у тех, кто имеет более высокую базовую выплату, рост может достичь нескольких тысяч гривен. Перерасчет производится автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Поддержка семей военнослужащих

С 1 марта растет и государственная поддержка семей погибших или пропавших без вести военнослужащих. Для одесских семей, которые получают такую помощь, минимальная выплата на одного нетрудоспособного члена или ребенка составит 12 810 гривен вместо 7 800. Если в семье двое и более получателей, минимальный размер помощи на каждого возрастет до 10 020 гривен против предыдущих 6 100.

Правила программы "Национальный кэшбек"

Меняются правила программы "Национальный кэшбек", которой пользуются и одесситы. Ранее возврат средств составлял фиксированные 10% от стоимости товара украинского производства. С марта вводятся две ставки — 5% и 15%, в зависимости от категории товара. То есть за определенные позиции можно будет получить больше возврата, чем раньше, а за другие — меньше. Конкретный процент будет определяться списком товаров в программе.

Обновление украинских банкнот

В марте также продолжится постепенное обновление денежного обращения. Некоторые банкноты старых образцов будут выводить из использования. Это означает, что старые купюры могут постепенно исчезать из касс и терминалов. Обменять их можно будет в банках без дополнительной платы.

Так, например, банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов в Украине заменяют на соответствующие оборотные монеты. Кроме того, в правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен теперь будет размещен патриотический лозунг: "Слава Україні! Героям Слава!"

Изменения в сфере мобилизации и воинского учета

Отдельно в публичном пространстве обсуждаются возможные изменения в сфере мобилизации и воинского учета. Речь идет об обновлении процедур и цифровизации процессов. Однако конкретные нормы должны быть закреплены соответствующими решениями и законами. А что касается этой темы, то сейчас продолжают действовать изменения в порядке бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий и в системе воинского учета. В частности, уточнены требования относительно документального подтверждения критичности и обязательные справки о количестве военнообязанных работников для бронирования.

Напомним, в марте 2026 года новых повышений тарифов на коммунальные услуги в Одессе не будет. Свет, газ, вода, мусор, транспорт и парковка остаются по действующим ценам.

Ранее мы писали, что до конца 2026 года в Украине могут вырасти тарифы на электричество, газ, отопление и горячую воду, то есть на все коммунальные услуги. Такие изменения предусмотрены в тексте меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Однако утверждения рыночных цен для населения стоит ждать не раньше окончания полномасштабной войны.