Нововведення з березня 2026: які зміни для одеситів

Із 1 березня 2026 року в Україні набуває чинності низка рішень, які безпосередньо вплинуть і на мешканців Одеси. Йдеться про індексацію пенсій, підвищення виплат родинам військових, нові правила "Національного кешбеку" та зміни у грошовому обігу.

Новини.LIVE розповідають, які зміни чекають одеситів у березні.

Індексація пенсій

З березня стартує масштабна індексація пенсій. Виплати збільшать на 12,1%. Це стосується понад 10 мільйонів українців, зокрема й пенсіонерів Одеси. Фактичне підвищення залежатиме від розміру пенсії. У когось надбавка становитиме трохи більше ста гривень, а в тих, хто має вищу базову виплату, зростання може сягнути кількох тисяч гривень. Перерахунок проводиться автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Підтримка родин військовослужбовців

З 1 березня зростає і державна підтримка родин загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Для одеських сімей, які отримують таку допомогу, мінімальна виплата на одного непрацездатного члена або дитину становитиме 12 810 гривень замість 7 800. Якщо в родині двоє і більше отримувачів, мінімальний розмір допомоги на кожного зросте до 10 020 гривень проти попередніх 6 100.

Правила програми "Національний кешбек"

Змінюються правила програми "Національний кешбек", якою користуються й одесити. Раніше повернення коштів становило фіксовані 10% від вартості товару українського виробництва. Із березня запроваджують дві ставки — 5% і 15%, залежно від категорії товару. Тобто за певні позиції можна буде отримати більше повернення, ніж раніше, а за інші — менше. Конкретний відсоток визначатиметься списком товарів у програмі.

Оновлення українських банкнот

У березні також продовжиться поступове оновлення грошового обігу. Деякі банкноти старих зразків виводитимуться з використання. Це означає, що старі купюри можуть поступово зникати з кас і терміналів. Обміняти їх можна буде у банках без додаткової плати.

Так, наприклад, банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років в Україні замінюють на відповідні обігові монети. Крім того, у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень тепер буде розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!"

Зміни у сфері мобілізації та військового обліку

Окремо в публічному просторі обговорюються можливі зміни у сфері мобілізації та військового обліку. Йдеться про оновлення процедур і цифровізацію процесів. Однак конкретні норми мають бути закріплені відповідними рішеннями та законами. А щодо цієї теми, то наразі продовжують діяти зміни у порядку бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств та в системі військового обліку. Зокрема, уточнені вимоги щодо документального підтвердження критичності та обов’язкові довідки про кількість військовозобов’язаних працівників для бронювання.

Нагадаємо, у березні 2026 року нових підвищень тарифів на комунальні послуги в Одесі не буде. Світло, газ, вода, сміття, транспорт і паркування залишаються за чинними цінами.

Раніше ми писали, що до кінця 2026 року в Україні можуть зрости тарифи на електрику, газ, опалення та гарячу воду, тобто на всі комунальні послуги. Такі зміни передбачені в тексті меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Однак затвердження ринкових цін для населення варто чекати не раніше закінчення повномасштабної війни.