Уличная камера в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе планируют расширить систему видеонаблюдения и установить сотни новых камер. На эти нужды в рамках городской программы «Безопасный город» выделено сотни миллионов гривен. Часть средств будет направлена на комплексы распознавания лиц водителей, а финансирование городского Центра "077" также планируется увеличить.

Об этом сообщили на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета, передает Новини.LIVE.

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Новые камеры

В Одессе планируют закупить и установить 920 камер видеонаблюдения. Также в рамках программы "Безопасный город Одесса" на 2020–2028 годы предусмотрены средства на комплексы для распознавания лиц водителей. Изменения в городскую программу рассмотрели на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета. Их вынесли на рассмотрение Одесской городской военной администрации.

Всего на видеонаблюдение в рамках программы заложено 295,2 млн грн. Из этой суммы 88,2 млн грн предусмотрено на закупку и установку 920 камер. Если разделить выделенную сумму на количество устройств, получается около 96 тыс. грн на одну камеру. В то же время это лишь ориентировочный расчет: общая стоимость может включать не только сами устройства, но и другие составляющие закупки. Еще 34,6 млн грн планируется направить на комплексы распознавания лиц водителей.

Как изменится финансирование

В 2026–2028 годах на закупку и установку камер планируется выделить больше средств, чем за предыдущие шесть лет. В 2020–2025 годах на это направление было предусмотрено 22,6 млн грн. Зато на 2026–2028 годы запланировано 65,6 млн грн. В среднем это около 21,9 млн грн в год. Отдельное направление программы — содержание городского Центра "077" вместе с автомобилями. На эти нужды предусмотрено 171,8 млн грн.

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В 2026 году финансирование этого направления должно вырасти до 49,2 млн грн. В частности, планируется дополнительно выделить 27 млн грн. Указанные суммы являются запланированными расходами в рамках городской программы. Это не означает, что средства уже потрачены или что все закупки состоялись.

Закупка камер в Одессе

Ранее в Одессе объявили тендер на обновление системы видеонаблюдения стоимостью почти 21 млн грн. Заказчиком выступило коммунальное учреждение "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы". В рамках закупки планировалось установить 220 камер наблюдения и ещё 60 устройств для распознавания автомобильных номеров. Помимо камер, предусматривалась закупка серверов, программного обеспечения и сопутствующего оборудования. Также предполагалось проложить десятки километров кабеля и подключить систему видеоаналитики. В технической документации указывалось оборудование Hikvision, в частности платформа HikCentral.

Тендерные предложения принимались до 3 апреля 2026 года, а завершить работы планировалось к середине августа. При этом оплата зависела от наличия бюджетного финансирования. Информации о фактическом завершении работ и установке всех камер в приведенных данных нет.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в мае объявили тендер на масштабную инвентаризацию зеленых насаждений в Киевском районе. На работы из городского бюджета планируют потратить более 2,2 миллиона гривен. Под проверку попадут сотни участков.

Также Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени определили подрядчика для строительства зоны отдыха. Проект предусматривал обустройство стоянки на 59 автомобилей. Из них 46 мест планировалось отвести для грузовиков. Стоимость работ по тендеру составила около 180 миллионов гривен.