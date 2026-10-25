Вулична камера в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одесі планують розширити систему відеоспостереження та встановити сотні нових камер. На ці потреби в межах міської програми "Безпечне місто" передбачили сотні мільйонів гривень. Частину коштів спрямують на комплекси розпізнавання облич водіїв, а фінансування міського Центру "077" також планують збільшити.

Про це повідомили на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради, передає Новини.LIVE.

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Нові камери

В Одесі планують закупити й встановити 920 камер відеоспостереження. Також у межах програми "Безпечне місто Одеса" на 2020–2028 роки передбачили кошти на комплекси для розпізнавання облич водіїв. Зміни до міської програми розглянули на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради. Їх винесли на розгляд Одеської міської військової адміністрації.

Загалом на відеоспостереження в межах програми заклали 295,2 млн грн. Із цієї суми 88,2 млн грн передбачили на закупівлю та встановлення 920 камер. Якщо поділити виділену суму на кількість пристроїв, виходить близько 96 тис. грн на одну камеру. Водночас це лише орієнтовний розрахунок: загальна вартість може включати не тільки самі пристрої, а й інші складові закупівлі. Ще 34,6 млн грн планують спрямувати на комплекси розпізнавання облич водіїв.

Як зміниться фінансування

У 2026–2028 роках на закупівлю та встановлення камер планують виділити більше коштів, ніж за попередні шість років. У 2020–2025 роках на цей напрям передбачили 22,6 млн грн. Натомість на 2026–2028 роки запланували 65,6 млн грн. У середньому це близько 21,9 млн грн на рік. Окремий напрям програми — утримання міського Центру "077" разом з автомобілями. На ці потреби передбачили 171,8 млн грн.

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У 2026 році фінансування цього напряму має зрости до 49,2 млн грн. Зокрема, планують додатково спрямувати 27 млн грн. Зазначені суми є запланованими видатками в межах міської програми. Це не означає, що кошти вже витратили або що всі закупівлі відбулися.

Закупівля камер в Одесі

Раніше в Одесі оголосили тендер на оновлення системи відеоспостереження вартістю майже 21 млн грн. Замовником виступила комунальна установа "Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси". У межах закупівлі планували встановити 220 оглядових камер і ще 60 пристроїв для розпізнавання автомобільних номерів. Крім камер, передбачали закупівлю серверів, програмного забезпечення та супутнього обладнання. Також мали прокласти десятки кілометрів кабелю й підключити систему відеоаналітики. У технічній документації вказували обладнання Hikvision, зокрема платформу HikCentral.

Тендерні пропозиції приймали до 3 квітня 2026 року, а завершити роботи планували до середини серпня. Водночас оплата залежала від наявності бюджетного фінансування. Інформації про фактичне завершення робіт та встановлення всіх камер у наведених даних немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі у травні оголошували тендер на масштабну інвентаризацію зелених насаджень у Київському районі. На роботи з міського бюджету планують витратити понад 2,2 мільйона гривень. Під перевірку потраплять сотні ділянок.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені визначили підрядника для будівництва зони відпочинку. Проєкт передбачав облаштування стоянки на 59 автомобілів. Із них 46 місць планували відвести для вантажівок. Вартість робіт за тендером становила близько 180 мільйонів гривень.