Кто из одесситов останется без воды: список адресов

Отключение воды. Фото: google

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 19 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Балковская, 35; 35/1, все дома;

ул. Карышковского, все дома;

ул. Балтская дорога; все дома;

ул. 3-я Пересыпская, все дома;

ул. 2-я – 6-я Пересыпская, все дома;

просп. Добровольского, 77, все дома;

ул. 23-я Линия (Котовского), все дома;

ул. 24 Линия (Котовского), все дома;

ул. Марсельская, 2-4, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 16:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.