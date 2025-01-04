На трассе Одесса-Рени сильно затруднено движение сегодня вечером

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня под вечер, 4 января, появилась новая информация относительно пересечения южной границы с Молдовой и Румынией. При планировании поездок следует учитывать значительные пробки на трассе Одесса-Рени, а также длинные очереди на пограничных пунктах пропуска.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы до Молдовы

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух Столбов, Маяк и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее и краснее. Наблюдается более пяти километров пробки. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более двух часов. Также есть очереди на самой границе.

Заторы до Молдовы. Фото: скриншот

Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Заторы до Румынии

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. Сейчас на международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты и в пределах села Холмское. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти пять часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Заторы в Румынию. Фото: скриншот

Напротив, на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдается скопления машин и на въезд.

Напомним, у одесских пограничников появились непривычные "соседи". Также мы писали, что оккупанты выводят в Черное море ракетоносители.