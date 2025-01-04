Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Сьогодні, 4 січня, Росія вивела в акваторію Чорного моря споряджені ракетоносії. Вони здатні нести до 16 ракет типу "Калібр", тож рівень загрози обстрілів високий.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Ракетоносії у Чорному морі

Відомо, що перший ракетоносій було виведено в море о 13:22, з залпом із восьми ракет. Менш ніж за годину до нього долучився ще один корабель, подвоївши загальний потенціал ураження, тобто зараз Україні загрожує до 16 крилатих ракет "Калібр".

Ракета типу "Калібр": що відомо

Зазначимо, що ракети типу "Калібр" можуть уражати цілі на значній відстані та становлять серйозну загрозу як для людей, так і для критичної інфраструктури. Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби цими ракетами по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км.

Нагадаємо, у Середземному морі наразі перебуває аж сім ракетоносіїв окупантів. Також ми писали, що ретранслятори для протидії російській пропаганді на кордоні з невизнаним Придністров’ям вже перекривають ворожі сигнали та поширюють українські.