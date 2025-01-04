Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Российские корабли в море на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

Сегодня, 4 января, Россия вывела в акваторию Черного моря снаряженные ракетоносители. Они способны нести до 16 ракет типа "Калибр", поэтому уровень угрозы обстрелов высокий.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Ракетоносители в Черном море

Известно, что первый ракетоноситель был выведен в море в 13:22, с залпом из восьми ракет. Менее чем через час к нему присоединился еще один корабль, удвоив общий потенциал поражения, то есть сейчас Украине угрожают до 16 крылатых ракет "Калибр".

Ракета типа "Калибр": что известно

Отметим, что ракеты типа "Калибр" могут поражать цели на значительном расстоянии и представляют серьезную угрозу как для людей, так и для критической инфраструктуры. Согласно информации, которая есть в открытых источниках, дальность стрельбы этими ракетами по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.

Напомним, в Средиземном море сейчас находятся аж семь ракетоносителей оккупантов. Также мы писали, что ретрансляторы для противодействия российской пропаганде на границе с непризнанным Приднестровьем уже перекрывают вражеские сигналы и распространяют украинские.