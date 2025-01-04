Активність кораблів РФ у Чорному, Азовському та Середземному морях

Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Станом на ранок 4 січня у Чорному морі зафіксовано один російський ракетоносій. Також велика кількість носіїв ракети "Калібр" спостерігається і в Середземному морі, тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Ситуація з російськими кораблями у морях

Чорне море

Станом на сьогодні в акваторії Чорного моря перебуває один ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр". Важливо, що на борту ракети відсутні.

Азовське море

Кораблів РФ у цьому регіоні наразі не зафіксовано. Проте Керченською протокою за добу пройшло одне судно, яке не виходило з протоки Босфор.

Середземне море

У Середземному морі спостерігається активність семи ворожих кораблів, з яких два мають на борту крилаті ракети "Калібр". Загальний залп становить до 22 одиниць, що викликає занепокоєння.

Прохід суден через Керченську протоку

До Чорного моря: за добу через протоку пройшло сім суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

До Азовського моря: зафіксовано прохід одного судна, яке не виходило з протоки Босфор.

Порушення міжнародних норм

Військові наголошують, що РФ продовжує систематично ігнорувати вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Російські судна вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), що створює небезпеку для цивільного судноплавства та ускладнює контроль за їх переміщенням.

Нагадаємо, Росія не зможе підняти затонулі у Керченській протоці нафтові танкери, поки не завершиться сезон штормів, витік нафти триватиме щонайменше до весни. Також ми писали, що російський безпілотник влучив в резервуар з олією у Миколаївській області, що спричинило забруднення ґрунтів і акваторії заток Бузького лиману тоннами соняшникової олії.