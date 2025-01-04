Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза arrow

Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

4 січня 2025 09:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Активність кораблів РФ у Чорному, Азовському та Середземному морях
Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 4 січня у Чорному морі зафіксовано один російський ракетоносій. Також велика кількість носіїв ракети "Калібр" спостерігається і в Середземному морі, тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:
Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза - фото 1
Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація з російськими кораблями у морях

Чорне море

Станом на сьогодні в акваторії Чорного моря перебуває один ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр". Важливо, що на борту ракети відсутні.

Азовське море

Кораблів РФ у цьому регіоні наразі не зафіксовано. Проте Керченською протокою за добу пройшло одне судно, яке не виходило з протоки Босфор.

Середземне море

У Середземному морі спостерігається активність семи ворожих кораблів, з яких два мають на борту крилаті ракети "Калібр". Загальний залп становить до 22 одиниць, що викликає занепокоєння.

Прохід суден через Керченську протоку

До Чорного моря: за добу через протоку пройшло сім суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
До Азовського моря: зафіксовано прохід одного судна, яке не виходило з протоки Босфор.

Порушення міжнародних норм

Військові наголошують, що РФ продовжує систематично ігнорувати вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Російські судна вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), що створює небезпеку для цивільного судноплавства та ускладнює контроль за їх переміщенням.

Нагадаємо, Росія не зможе підняти затонулі у Керченській протоці нафтові танкери, поки не завершиться сезон штормів, витік нафти триватиме щонайменше до весни. Також ми писали, що російський безпілотник влучив в резервуар з олією у Миколаївській області, що спричинило забруднення ґрунтів і акваторії заток Бузького лиману тоннами соняшникової олії.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:29 Київ виділить мільярди на транспорт — метро, дороги, мости

10:25 Стало відомо, скільки суден пройшло морським коридором

10:16 У Києві померла дівчина, яка отримала поранення через атаку РФ

10:00 Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

10:29 Київ виділить мільярди на транспорт — метро, дороги, мости

10:25 Стало відомо, скільки суден пройшло морським коридором

10:16 У Києві померла дівчина, яка отримала поранення через атаку РФ

10:00 Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році