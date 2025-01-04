Активность кораблей РФ в Черном, Азовском и Средиземном морях

Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

По состоянию на утро 4 января в Черном море зафиксирован один российский ракетоноситель. Также большое количество носителей ракеты "Калибр" наблюдаются и в Средиземном море, поэтому стоит быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Ситуация с российскими кораблями в морях

Черное море

По состоянию на сегодня в акватории Черного моря находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Важно, что на борту ракеты отсутствуют.

Азовское море

Кораблей РФ в этом регионе пока не зафиксировано. Однако по Керченскому проливу за сутки прошло одно судно, которое не выходило из пролива Босфор.

Средиземное море

В Средиземном море наблюдается активность семи вражеских кораблей, из которых два имеют на борту крылатые ракеты "Калибр". Общий залп составляет до 22 единиц, что вызывает беспокойство.

Проход судов через Керченский пролив

К Черному морю: за сутки через пролив прошло семь судов, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор.

К Азовскому морю: зафиксирован проход одного судна, которое не выходило из пролива Босфор.

Нарушение международных норм

Военные отмечают, что РФ продолжает систематически игнорировать требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Российские суда выключают системы автоматической идентификации (AIS), что создает опасность для гражданского судоходства и затрудняет контроль за их перемещением.

Напомним, Россия не сможет поднять затонувшие в Керченском проливе нефтяные танкеры, пока не завершится сезон штормов, утечка нефти продлится как минимум до весны. Также мы писали, что российский беспилотник попал в резервуар с растительным маслом в Николаевской области, что вызвало загрязнение почв и акватории заливов Бугского лимана тоннами подсолнечного масла.