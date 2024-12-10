Графики отключений в Одессе 11 декабря

Темный город. Фото: Новини.LIVE

В среду, 11 декабря, в Одессе будут свет отключать по графикам, поочередно шести группам. Время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме и указаний Укрэнерго.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 11 декабря

1 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

2 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

3 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00.

4 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00.

5 группа: отключение с 12:00 до 16:00.

6 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, перебои с электричеством в Украине могут усилиться из-за ситуации в Румынии. Также мы сообщали, какое положение со светом в Николаеве.