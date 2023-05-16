Концессия или нет - что делать с портами "Великой Одессы"

Черноморский портовый терминал. Фото: Черноморский порт

В течение 30 лет независимости Украины все порты находились в государственной собственности. В результате часть из них не выдержала конкуренции и стала убыточными. В основном это были небольшие порты. Один из выходов из ситуации — приватизация или концессия.

В конце 2019 года Кабинет министров принял решение о приватизации 76 предприятий, среди которых три малых порта: Усть-Дунайск, Белгород-Днестровский и Скадовск. Эти инфраструктурные объекты требуют больших инвестиций и сейчас находятся не в самом лучшем состоянии.

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На сегодняшний день Усть-Дунайск уже продан частной компании, а торги по Белгород-Днестровскому порту объявлены в третий раз. Что касается концессии, то в 2021 году Министерство инфраструктуры и ГП "АМПУ" передали сразу два порта "Херсон" и "Ольвия" в управление частным компаниям. Сейчас на повестке дня встал вопрос о концессии некоторых терминалов Черноморского порта.

Стоит ли передавать порты в концессию на Одесчине или лучше оставить все как есть? Об этом журналисты Новости.LIVE спросили у одесситов.

Что такое концессия

За последние годы до начала полномасштабной войны перевалка грузов в портах Украины сократилась почти на 17%, а количество судозаходов — на 7%. Кроме того, уровень износа причалов и других мощностей государственных стивидоров, подчиненных Администрации морских портов Украины, достигал до 90%. Чтобы дать новый виток качественного развития портовой отрасли Украины, на уровне Мининфраструктуры было принято решение о передаче портов в концессию. Иными словами, это предполагает передачу целостных имущественных комплексов или отдельных причалов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию частным лицам.

Одессит Александр поддерживает инициативу о передаче портовых терминалов Черноморска в концессию. Но подчеркивает, что такой договор следует заключать, когда в конечном итоге Украина извлечет выгоду.

Александр о концессии. Фото: Новини.LIVE

"Для того чтобы реализовать концессию должен быть обязательно аукцион. И главное — выторговать за это хорошие условия, при которых бы пополнялся бюджет и казна. А если это делают с целью, чтобы передать из государственной собственности в частные руки определенных лиц, то я против таких махинаций, потому что и так часть предприятий ныне уже сосредоточена в одних руках. Я за хорошего хозяина, который наведет порядок", — отмечает Александр.

В то же время одессит Виктор сомневается в эффективности концессии. Говорит, что после распада Советского Союза значительная часть одесских предприятий была приватизирована, но страна и граждане не получили от этого ничего положительного.

Виктор о приватизации объектов. Фото: Новини.LIVE

"Мы уже отдали все пароходство в частную собственность, до сих пор никто ничего не может найти. У меня сразу возникает вопрос: кто будет инвестором, кто будет нести ответственность за сохранение имущественного комплекса, кто будет управлять всем этим? Я имею в виду одного человека, а не 25 человек, как у нас это бывает. Если брать удачные примеры, которые были ранее реализованы, то можно по их передавать в концессию по такому же принципу. Но, учитывая, что сейчас в стране война, то думаю, что прежде чем принимать такие решения, стоит подумать, что государство из этого получит", — рассказал Виктор.

Что планируют передать в концессию

Передать в концессию планируется первый, контейнерный и пятый терминалы. Процесс начался еще до полномасштабного вторжения России, сейчас Министерство его восстанавливает. Будет проходить он в несколько этапов. Первый — разработка технико-экономического обоснования, следующий — проведение конкурса среди желающих получить в концессию терминалы порта "Черноморск".

Профинансирует подготовку технически экономического обоснования Глобальный инфраструктурный фонд, экспертов и консультантов привлекает Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Одесситка Наталья поддерживает передачу портовых терминалов в частные руки инвесторам, потому что из-за войны государство не способно вкладывать деньги в их развитие.

Наталья о развитии портовой инфраструктуры. Фото: Новини.LIVE

"Я не интересовалась вообще этим вопросом и в частности, Черноморским портом, но думаю, что стоит передать в частные руки, потому что государство сейчас ничем не занимается. А если он будет находиться в частных руках, то, возможно, определенные сдвиги в развитии будет. Лучше всего, чтобы это были украинские предприниматели, но, как показывает опыт, они не хотят вкладывать свои средства. А вот доверия к иностранным инвесторам у меня нет", — подчеркнула Наталья.

Опасается недобросовестности инвесторов и одесситка Светлана. Женщина говорит, что передача в концессию — это эффективный процесс развития портовой инфраструктуры, но здесь стоит очень пристально изучить историю каждого инвестора, чтобы не встретить мошенников, которые думают только о собственном обогащении.

Светлана об инвесторах. Фото: Новини.LIVE

"Я поддерживаю предложение о передачи в концессию, но украинским предпринимателям. Хотя, если иностранные будут развивать порт так, как сегодня они помогают в борьбе против российских войск, то согласна. Там, где есть достижения, такие инвесторы вызывают доверие, а вот немало есть и неудачных примеров, то тогда, конечно, и доверия нет", — рассказывает Светлана.

Что получает государство и инвестор от концессии

Концессия портовых терминалов позволит государству каждый год получать концессионный взнос и стабильные поступления налогов в бюджет. Частное партнерство приведет к значительным инвестициям, позволит оптимизировать логистику перевозок, создаст рабочие места и повысит качество предоставления услуг.

Инвестор получит уникальный инфраструктурный объект, профессиональное управление которым может сделать его одним из самых лучших в черноморском регионе.

Несмотря на вышеперечисленные преимущества от концессии, одесситка Серафима выступает категорически против этого. Женщина считает, что крупные предприятия должны находиться только в собственности государства.

Серафима о государственной собственности. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что порт должен остаться в государственной собственности, потому что частные руки — это одни грабители, у которых цель — выжать все, что можно из него, а что будет дальше, их не интересует. Не будет никакого результата, только обман народа. К примеру, у нас в Одессе есть немало предприятий, которые из государственной собственности перешли в частную. После этого перехода большинство людей остались без работы. Все должно быть в государственной собственности, чтобы людям было где работать", — резюмировала Серафима.

Напомним, в 2021 году Министерство инфраструктуры и ГП "Администрация морских портов Украины" передали государственные стивидорные компании морских портов "Херсон" и "Ольвия" частным партнерам. Впрочем, полномасштабное вторжение России помешало активной работе этих объектов и как результат государственная казна не получает ожидаемое пополнение бюджета.