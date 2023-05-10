На передову чи ні: що робити з військкомами

Одесити у парку ім.Горького. Фото: Новини.LIVE

Тилових військових комісарів із центрів комплектацій відправлятимуть на фронт, а на їхні місця призначатимуть бійців, які отримали поранення. Таке завдання доручив Володимир Зеленський головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Не секрет, що в Україні військкоми в деяких територіальних центрах комплектування вибудували корупційні схеми. За відстрочку від армії чи перетин кордону вони вимагають тисячі доларів. А декотрі із них настільки вкорінилися у своїх кріслах, що вважають себе незамінними.

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Чи вдасться в Україні впровадити нові зміни у центрах комплектування та настільки пропозиція відправляти військкомів на часі, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

Зміни у кадровій системі терцентрів комплектування

Найвище керівництво країни вирішило провести серйозне реформування у системі територіальних центрів комплектування. Зміни у колишніх військкоматах торкнуться кадрових питань. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, президент України рекомендував Валерію Залужному відправляти військкомів, які давно сидять у центрах комплектацій, як військовослужбовців на лінію фронту. А на їхнє місце направляти бійців, що отримали поранення та знають, як правильно проводити мобілізацію.

Одеситка Ганна вважає, що така пропозиція від президента дуже доречна, зважаючи на скандальні моменти, які неодноразово відбувалися в Одесі за участю військкомів.

Ганна про відправлення військкомів на фронт. Фото: Новини.LIVE

"Справедливість має бути, тому вважаю, що така пропозиція є абсолютно правильною. Не лише ж в кабінетах сидіти, а й зброю в руках треба тримати. Це дасть можливість їм зсередини побачити, що відбувається на передовій, які є прогалини, як їх краще вирішити", — зазначила Ганна.

Підтримує пропозицію Володимира Зеленського й одесит Валерій. Каже, що схвалює таку ініціативу повністю.

Валерій про роботу військкомів. Фото: Новини.LIVE

"Засиділися вони у своїх кріслах, об’їлися вже так, що не вміщається. Тепер прийшла черга і Батьківщину захищати від окупантів. Прекрасна ініціатива, нарешті зможуть власним прикладом показувати мобілізованим, що таке боротьба з агресором", — наголосив Валерій.

Знищення корупції у центрах комплектування

Про те, що у центрах комплектування необхідно провести реформування, представники влади говорили неодноразово. Звучали навіть пропозиції призначити військкомами ветеранів, які брали участь у бойових діях та отримали поранення.

У декотрих областях громадяни скаржилися на дії керівництва ТЦК. Лідером скандалів стала Одеса, де не лише чоловіків хапали на вулицях представники терцентрів, а й самі військкоми багатіють на очах. Чого тільки варта ситуація навколо одеського комісара Євгена Борисова, який придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро.

Одеситка Надія обурена такими діями військових комісарів. Пенсіонерка каже, що пропозиція президента дуже доречна та на часі. Бо поки одні на передовій, інші гаманці наповнюють.

Надія про збагачення військкомів під час війни. Фото: Новини.LIVE

"Так, я підтримую таке рішення. Має бути справедливість, бо поки хлопці зі зброєю в руках воюють із російськими військами, інші в цей час, не маючи совісті та честі, думають лише про те, аби збагатитися", — відповіла пенсіонерка Надія.

Тим часом одеситка Катерина каже, що пропозиція відправляти військкомів на фронт дозволить їм об’єктивно оцінити ситуацію на передовій.

Катерина про роботу військкомів у кабінетах. Фото: Новини.LIVE

"Вони такі герої, коли "кошмарять" людей на вулицях, а самі залишаються в тилу. Так не має бути. Ось побувають на фронті на собі відчують, що це таке. Ну і, крім того, багато із них, хто там працює, десятиріччями засиділися в теплих кабінетах. Пора до окопів", — зазначає Катерина.

Навантаження на центри комплектування зменшиться

Сьогодні Міністерство оборони та Мінцифра розвивають проєкт "Оберіг". Він передбачає зацифрування всіх документів, після чого більшість з них підтягуватимуться автоматично. Відповідно, буде зменшено навантаження на центри комплектування і таким чином вирішиться кадрове питання.

Одеситка Наталя переконана, що саме військкоми якнайкраще знають, що робити на фронті. А тому їх знання будуть корисними для молодих бійців.

Наталя про досвід та знання військкомів. Фото: Новини.LIVE

"Вони мають відповідну освіту, а тому думаю, що на передовій їх практичний досвід стане у пригоді. Ну й у будь-якому випадку, коли на фронт потраплять ті, хто безпосередньо має справу із мобілізацією, мотивує та пояснює бійцям чому це важливо, за таких умов перемога — не за горами", — резюмувала Наталя.

Нагадаємо, в ОК "Південь" відреагували на скандал, який розвивається навколо одеського військкома. Збройні сили України сприятимуть розслідуванню оприлюднених даних щодо незаконних дій одеського військкома Євгена Борисова. Командуванням вже призначено службову і профільну перевірки за напрямками відповідних структур, посадовця усунуто на цей час від виконання службових обов’язків.