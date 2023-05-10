На передову чи ні: що робити з військкомами — думки одеситів
Тилових військових комісарів із центрів комплектацій відправлятимуть на фронт, а на їхні місця призначатимуть бійців, які отримали поранення. Таке завдання доручив Володимир Зеленський головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.
Не секрет, що в Україні військкоми в деяких територіальних центрах комплектування вибудували корупційні схеми. За відстрочку від армії чи перетин кордону вони вимагають тисячі доларів. А декотрі із них настільки вкорінилися у своїх кріслах, що вважають себе незамінними.
Чи вдасться в Україні впровадити нові зміни у центрах комплектування та настільки пропозиція відправляти військкомів на часі, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.
Зміни у кадровій системі терцентрів комплектування
Найвище керівництво країни вирішило провести серйозне реформування у системі територіальних центрів комплектування. Зміни у колишніх військкоматах торкнуться кадрових питань. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, президент України рекомендував Валерію Залужному відправляти військкомів, які давно сидять у центрах комплектацій, як військовослужбовців на лінію фронту. А на їхнє місце направляти бійців, що отримали поранення та знають, як правильно проводити мобілізацію.
Одеситка Ганна вважає, що така пропозиція від президента дуже доречна, зважаючи на скандальні моменти, які неодноразово відбувалися в Одесі за участю військкомів.
"Справедливість має бути, тому вважаю, що така пропозиція є абсолютно правильною. Не лише ж в кабінетах сидіти, а й зброю в руках треба тримати. Це дасть можливість їм зсередини побачити, що відбувається на передовій, які є прогалини, як їх краще вирішити", — зазначила Ганна.
Підтримує пропозицію Володимира Зеленського й одесит Валерій. Каже, що схвалює таку ініціативу повністю.
"Засиділися вони у своїх кріслах, об’їлися вже так, що не вміщається. Тепер прийшла черга і Батьківщину захищати від окупантів. Прекрасна ініціатива, нарешті зможуть власним прикладом показувати мобілізованим, що таке боротьба з агресором", — наголосив Валерій.
Знищення корупції у центрах комплектування
Про те, що у центрах комплектування необхідно провести реформування, представники влади говорили неодноразово. Звучали навіть пропозиції призначити військкомами ветеранів, які брали участь у бойових діях та отримали поранення.
У декотрих областях громадяни скаржилися на дії керівництва ТЦК. Лідером скандалів стала Одеса, де не лише чоловіків хапали на вулицях представники терцентрів, а й самі військкоми багатіють на очах. Чого тільки варта ситуація навколо одеського комісара Євгена Борисова, який придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро.
Одеситка Надія обурена такими діями військових комісарів. Пенсіонерка каже, що пропозиція президента дуже доречна та на часі. Бо поки одні на передовій, інші гаманці наповнюють.
"Так, я підтримую таке рішення. Має бути справедливість, бо поки хлопці зі зброєю в руках воюють із російськими військами, інші в цей час, не маючи совісті та честі, думають лише про те, аби збагатитися", — відповіла пенсіонерка Надія.
Тим часом одеситка Катерина каже, що пропозиція відправляти військкомів на фронт дозволить їм об’єктивно оцінити ситуацію на передовій.
"Вони такі герої, коли "кошмарять" людей на вулицях, а самі залишаються в тилу. Так не має бути. Ось побувають на фронті на собі відчують, що це таке. Ну і, крім того, багато із них, хто там працює, десятиріччями засиділися в теплих кабінетах. Пора до окопів", — зазначає Катерина.
Навантаження на центри комплектування зменшиться
Сьогодні Міністерство оборони та Мінцифра розвивають проєкт "Оберіг". Він передбачає зацифрування всіх документів, після чого більшість з них підтягуватимуться автоматично. Відповідно, буде зменшено навантаження на центри комплектування і таким чином вирішиться кадрове питання.
Одеситка Наталя переконана, що саме військкоми якнайкраще знають, що робити на фронті. А тому їх знання будуть корисними для молодих бійців.
"Вони мають відповідну освіту, а тому думаю, що на передовій їх практичний досвід стане у пригоді. Ну й у будь-якому випадку, коли на фронт потраплять ті, хто безпосередньо має справу із мобілізацією, мотивує та пояснює бійцям чому це важливо, за таких умов перемога — не за горами", — резюмувала Наталя.
Нагадаємо, в ОК "Південь" відреагували на скандал, який розвивається навколо одеського військкома. Збройні сили України сприятимуть розслідуванню оприлюднених даних щодо незаконних дій одеського військкома Євгена Борисова. Командуванням вже призначено службову і профільну перевірки за напрямками відповідних структур, посадовця усунуто на цей час від виконання службових обов’язків.