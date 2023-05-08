Завдання нашого покоління — дати відсіч окупантам: одесити про Другу світову

Вічний вогонь на Алеї Слави. Фото: Новини.LIVE

Посилені наряди правоохоронців, облагороджені клумби та полум'я вічного вогню — так сьогодні виглядає меморіальний комплекс Алея Слави в одеському парку ім. Шевченка. Попри те, що у країні другий рік йде повномасштабна війна проти російських окупантів, одесити прийшли до пам’ятника Невідомому матросу, аби вшанувати пам’ять тих, хто загинув під час Другої світової війни.

Як пройшов День пам’яті та примирення в Одесі, читайте у матеріалі журналістів Новини.LIVE.

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Пам'ятник Невідомому матросу. Фото: Новини.LIVE

У День пам’яті та примирення росіяни обстріляли Одещину

Не оминули увагою цей день і російська війська. Потягом ночі вони обстріляли чорноморське узбережжя з літаків стратегічної авіації ракетами Х-22. В результаті снаряди поцілили по складу одного з продовольчих підприємств. Троє осіб постраждали та ще одна людина загинула. Кілька годин знадобилося вогнеборцям, аби ліквідувати пожежу на площі 10 000м2.

Обстріляне чорноморське узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Попри тривалу повітряну тривогу, одесит Петро все ж таки прийшов до пам’ятника Невідомому матросу, аби покласти квіти та помолитися за тих, хто ціною власного життя боровся із нацизмом. Чоловік розповідає, що в його родині під час Другої світової війни на фронті загинули обоє дідусів. Нині, каже чоловік, варто берегти пам’ять про кожного та передавати її майбутнім поколінням.

Одесит Петро про День пам'яті та примирення. Фото: Новини.LIVE

"У нас в родині шанують тих, хто боровся проти нацизму. З розповідей бабусі я пам’ятаю, як важко було їй під час окупації Одеси, коли фашисти не шкодували нікого, а жорсткого карали та навіть вбивали. Те, що нині творять російські війська в Україні нічим не відрізняється від них. Тому завдання нашого покоління — дати відсіч окупантам, аби більше ніколи у житті у них не виникало бажання посягати на чужі території", — розповідає одесит Петро.

День пам’яті та примирення — Європейське свято

Цього року Україна вдруге відзначає День пам’яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Нині вона прагне привласнити перемогу над нацизмом, щоб маніпулювати й власними громадянами, і міжнародною спільнотою. Втім жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом.

Алея Слави у парку ім.Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Перемога — результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. Так само неприпустимими є спроби прикриватися моральним авторитетом переможця для агресивної політики, кульмінацією якої стало злочинне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року.

Одесити біля пам'ятника Невідомому матросу. Фото: Новини.LIVE

Керівник сектору в Одеській області міністерства у правах ветеранів України Микола Сторожук сьогодні теж на Алеї Слави та вшановує пам’ять загиблих. Каже, що запроваджуючи цю пам’ятну дату, Україна долучилася до європейської традиції відзначення перемоги у Другій світовій війні, вшановує всіх борців із нацизмом та жертв війни.

Микола Сторожук про Другу світову війну. Фото: Новини.LIVE

"День пам’яті та примирення — це Європейське свято. Україна йде в Європу, й тому вшанування пам’яті з європейським народом це дуже важливо. На даному етапі молоді ветерани захищають нас, як наші діди й прадіди. Головне це вшанування пам’яті — поклонитися, згадати та поставити свічку. Хто бажає прийти 8, а хто 9, то вже як душа лежить", — зазначив керівник сектору в Одеській області міністерства у правах ветеранів України Микола Сторожук.

Вічний вогонь на Алеї Слави. Фото: Новини.LIVE

За словами Миколи Сторожука, 9 травня о 12:00 в Одеському соборі Різдва Христова, що на вулиці Пастера, відбудеться молебень на честь пам’яті загиблих під час Другої світової війни.