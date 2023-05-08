Задача нашего поколения – дать отпор оккупантам: одесситы о Второй мировой

Вечный огонь на Аллее Славы. Фото: Новини.LIVE

Усиленные наряды правоохранителей, облагороженные клумбы и пламя вечного огня — так сегодня выглядит мемориальный комплекс Аллея Славы в одесском парке им. Шевченко. Несмотря на то, что в стране второй год идет полномасштабная война против российских оккупантов, одесситы пришли к памятнику Неизвестному матросу, чтобы почтить память тех, кто погиб во время Второй мировой войны.

Как прошел День памяти и примирения в Одессе читайте в материале журналистов Новини.LIVE.

Читайте также:

Памятник Неизвестному матросу. Фото: Новини.LIVE

В День памяти и примирения россияне обстреляли Одесскую область

Не обошли вниманием этот день и русские войска. На протяжении ночи они обстреляли черноморское побережье из самолетов стратегической авиации ракетами Х-22. В результате снаряды попали в состав одного из продовольственных предприятий. Три человека пострадали и еще один человек погиб. Несколько часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на площади 10 000 м2.

Обстрелянное черноморское побережье. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на длительную воздушную тревогу, одессит Петр пришел к памятнику Неизвестному матросу, чтобы возложить цветы и помолиться за тех, кто ценой собственной жизни боролся с нацизмом. Мужчина рассказывает, что в его семье во время Второй мировой войны на фронте погибли оба дедушки. Сейчас, говорит мужчина, следует беречь память о каждом и передавать его будущим поколениям.

Одессит Петр о Дне памяти и примирения. Фото: Новини.LIVE

"У нас в семье уважают тех, кто боролся против нацизма. Из рассказов бабушки я помню, как тяжело было ей во время оккупации Одессы, когда фашисты не жалели никого, а жестоко наказывали и даже убивали. То, что сейчас творят русские войска в Украине ничем не отличается от них. Поэтому задача нашего поколения — дать отпор оккупантам, чтобы больше никогда в жизни у них не возникало желания посягать на чужие территории",— рассказывает одессит Петр.

День памяти и примирения — Европейский праздник

В этом году Украина второй раз отмечает День памяти и примирения в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России. Сейчас она стремится присвоить победу над нацизмом, чтобы манипулировать и собственными гражданами, и международным сообществом. Впрочем, ни одна страна не может претендовать на исключительную роль в победе над нацизмом.

Аллея Славы в парке им.Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Победа — результат титанических усилий десятков государств и сотен народов. Так же недопустимы попытки прикрываться моральным авторитетом победителя для агрессивной политики, кульминацией которой стало преступное полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года.

Одесситы у памятника Неизвестному матросу. Фото: Новини.LIVE

Руководитель сектора в Одесской области министерства по правам ветеранов Украины Николай Сторожук сегодня тоже на Аллее Славы и чтит память погибших. Говорит, что, вводя эту памятную дату, Украина присоединилась к европейской традиции празднования победы во Второй мировой войне, чествует всех борцов с нацизмом и жертв войны.

Николай Сторожук о Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE

"День памяти и примирения — Европейский праздник. Украина идет в Европу, и поэтому чествовать память с европейским народом это очень важно. На данном этапе молодые ветераны защищают нас, как наши деды и прадеды. Главное это честь памяти: поклониться, вспомнить и поставить свечу. Кто желает прийти 8, а кто 9, то уже как душа лежит ", — отметил руководитель сектора в Одесской области министерства по правам ветеранов Украины Николай Сторожук.

Вечный огонь на Аллее Славы. Фото: Новини.LIVE

По словам Николая Сторожука, 9 мая в 12:00 в Одесском соборе Рождества Христова по улице Пастера состоится молебен в честь памяти погибших во время Второй мировой войны.