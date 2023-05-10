На передовую или нет: что делать с военкомами

Одесситы в парке им.Горького. Фото: Новини.LIVE

Тыловых военных комиссаров из центров комплектаций будут отправлять на фронт, а на их места планируют назначать бойцов, которые получили ранения. Такую задачу поручил Владимир Зеленский главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Не секрет, что в Украине военные в некоторых территориальных центрах комплектования выстроили коррупционные схемы. За отсрочку от армии или пересечение границы они требуют тысячи долларов. А некоторые из них настолько укоренились в своих креслах, что считают себя незаменимыми.

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Удастся ли в Украине внедрить новые изменения в центрах комплектования и насколько предложение отправлять военных комиссаров на фронт своевременное, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

Изменения в кадровой системе террцентров комплектования

Высшее руководство страны решило провести серьезную реформу в системе территориальных центров комплектования. Изменения в бывших военкоматах затронут кадровые вопросы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, президент Украины рекомендовал Валерию Залужному отправлять военнослужащих, которые давно сидят в центрах комплектаций, как военнослужащих на линию фронта. А на их место направлять бойцов, которые получили ранения и знают, как правильно проводить мобилизацию.

Одесситка Анна считает, что такое предложение от президента очень уместно, учитывая скандальные моменты, которые неоднократно происходили в Одессе с участием военнослужащих.

Анна об отправке военкомов на фронт. Фото: Новини.LIVE

"Справедливость должна быть, поэтому считаю, что такое предложение абсолютно правильное. Не только же в кабинетах сидеть, но и оружие в руках надо держать. Это позволит им изнутри увидеть, что происходит на передовой, какие пробелы, как их лучше решить", — отметила Анна.

Поддерживает предложение Владимира Зеленского и одессит Валерий. Говорит, что одобряет подобную инициативу полностью.

Валерий о работе военкомов. Фото: Новини.LIVE

"Засиделись они в своих креслах, объелись уже так, что не вмещаются. Теперь пришла очередь и Родину защищать от оккупантов. Прекрасная инициатива, наконец-то смогут собственным примером показывать мобилизованным, что такое борьба с агрессором", — подчеркнул Валерий.

Уничтожение коррупции в центрах комплектования

О том, что в центрах комплектования необходимо провести реформирование, власти говорили неоднократно. Звучали даже предложения назначить военнослужащими ветеранов, которые участвовали в боевых действиях и получили ранения.

В некоторых областях граждане жаловались на действия руководства ТЦК. Лидером скандалов стала Одесса, где не только мужчин хватали на улицах представители террцентров, но и сами военные богатеют на глазах. Чего только стоит ситуация вокруг одесского комиссара Евгения Борисова, купившего во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро.

Одесситка Надежда возмущена такими действиями военных комиссаров. Пенсионерка говорит, что предложение президента очень уместно и актуально. Потому что пока одни на передовой, другие кошельки наполняют.

Надежда об обогащении военных во время войны. Фото: Новини.LIVE

"Да, я поддерживаю такое решение. Должна быть справедливость, потому что пока ребята с оружием в руках воюют с российскими войсками, другие в это время, не имея совести и чести, думают лишь о том, чтобы обогатиться", — ответила пенсионерка Надежда.

Между тем одесситка Екатерина говорит, что предложение отправлять военных на фронт позволит им объективно оценить ситуацию на передовой.

Екатерина о работе военкомов в кабинетах. Фото: Новини.LIVE

"Они такие герои, когда "кошмарят" людей на улицах, а сами остаются в тылу. Так не должно быть. Вот побывают на фронте и на себе почувствуют, что это такое. Ну и, кроме того, многие, кто там работает, десятилетиями засиделись в теплых кабинетах. Пора в окопы", — отмечает Екатерина.

Нагрузка на центры комплектования уменьшится

Сегодня Министерство обороны и Минцифра развивают проект "Оберег". Он предусматривает оцифровку всех документов, после чего большинство из них будут подтягиваться автоматически. Соответственно, уменьшится нагрузка на центры комплектования и таким образом решится кадровый вопрос.

Одесситка Наталья убеждена, что именно военнослужащие лучше знают, что делать на фронте. Поэтому их знания будут полезны для молодых бойцов.

Наталья об опыте и знаниях военкомов. Фото: Новини.LIVE

"Они имеют соответствующее образование, а потому думаю, что на передовой их практический опыт пригодится. Ну и в любом случае, когда на фронт попадут те, кто непосредственно имеет дело с мобилизацией, мотивирует и объясняет бойцам почему это важно, за таких условий победа — не за горами", — резюмировала Наталья.

Напомним, в ОК "Юг" отреагировали на развивающийся скандал вокруг одесского военкома. Вооруженные силы Украины будут способствовать расследованию обнародованных данных о незаконных действиях одесского военкома Евгения Борисова. Командованием уже назначена служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, должностное лицо отстранено в настоящее время от выполнения служебных обязанностей.