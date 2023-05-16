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"Зернова угода": судна під завантаження закінчуються

16 травня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зернова угода": судна під завантаження закінчуються
Інспекція суден із зерном в Босфорі. Фото: tcsavunma / twitter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За тиждень роботи "зернового коридору"  з 8 по 14 травня через морські порти Одеської області було експортовано 550,3 тис. т агропромислової продукції, що на 36% більше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому. Втім, за 41 тиждень роботи "зернового коридору" жодне судно не пройшло інспекцію на вхід та жодне судно не зареєстроване для огляду на вхід.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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"60 суден знаходяться в очікуванні огляду. Відповідно, наразі в морських портах вантажаться лише судна, які зайшли раніше і найближчими днями вони закінчаться. Росіяни практично зупинили можливість подальшого експорту української агропродукції морським шляхом", — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 13 одиниць, що на 2 судна більше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. 

Основні види експортованої продукції під час 39-го тижня роботи "зернового коридору" були: 

  • кукурудза (50% експорту за цей період); 
  • пшениця (28%); 
  • ячмінь (13%). 
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Зазначимо, наразі в Стамбулі тривають перемовини, щодо роботи "чорноморського коридору". Наразі зафіксовано найнижчий показник експорту українського продовольства за весь час роботи "зернової ініціативи".

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