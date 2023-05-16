"Зерновая сделка": суда под погрузку заканчиваются

Инспекция судов с зерном в Босфоре. Фото: tcsavunma/twitter

За неделю работы "зернового коридора" с 8 по 14 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 550,3 тыс. т агропромышленной продукции, что на 36% больше отгрузок по этому каналу, чем неделю назад. Впрочем, за 41 неделю работы "зернового коридора" ни одно судно не прошло инспекцию на вход и ни одно судно не зарегистрировано с учетом входа.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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"60 судов находятся в ожидании осмотра. Соответственно, в настоящее время в морских портах грузятся только зашедшие ранее суда и в ближайшие дни они закончатся. Россияне практически остановили возможность дальнейшего экспорта украинской агропродукции морским путем", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 13 единиц, что на 2 судна больше предыдущей недели. Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения к клиентам и ожидают ее.

Основные виды экспортируемой продукции во время 39-й недели работы "зернового коридора" были:

кукуруза (50% экспорта за этот период);

пшеница (28%);

ячмень (13%).

Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Отметим, сейчас в Стамбуле продолжаются переговоры по работе "черноморского коридора". Зафиксирован самый низкий показатель экспорта украинского продовольствия за все время работы "зерновой инициативы".