Трудности посевной будем ли мы с хлебом - мнение эксперта

Украинского зерна хватит, чтобы прокормить мир

Аграрии Одесчины уже приступили к весенней посевной. В общей сложности под урожай 2023 года в Одесской области уже засеяли 760 тысяч га озимых зерновых культур и еще почти 730 тысяч га планируют засеять яровыми зерновыми и зернобобовыми. Хватит ли этого, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка, и сможет ли Украина и дальше быть гарантом мировой продовольственной безопасности?

Ответы на эти и другие вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с директором департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Аллой Стояновой.

— Нынешняя посевная, пожалуй, одна из самых сложных в истории Украины. Как удалось к ней подготовиться? Ведь были опасения, что у аграриев не будет на нее средств.

— Одесская область, как всегда, на 2-3 недели раньше, и первой в Украине начинает посевную. Сегодня мы уже засеяли более 2 тысяч га гороха. В настоящее время идет посевная кампания яровых культур: пшеницы и ячменя. Готовимся к посеву семян кукурузы, подсолнечника. Планируется засеять 150 тысяч га кукурузы, 400 тысяч га подсолнечника. В общем, аграрии настроены положительно. Мы получили удешевление удобрений, горюче-смазочных материалов, что положительно отразилось на настроениях аграрного сектора.

Это уже вторая весенняя посевная кампания в военное время. Если сравнивать с предыдущей, то разница очевидна. В прошлом году было большое психологическое напряжение из-за разрушения всех цепей снабжения, из-за отсутствия топлива. Мы помним, какие безумные были очереди на АЗС, не было понимания, где брать семена. И если еще осенняя посевная прошла легко, потому что у нас были запасы собственных семян, то весенняя значительно сложнее, потому что семена нужно было закупать. Соответственно, возникают и новые трудности с наличием оборотных средств у аграриев. Отмечу, что в этом году весенняя посевная стабильна, адаптирована, потому что аграрный сектор уже привык ко всем этим событиям, к ракетным обстрелам, к напряженной ситуации. Есть ясное понимание логистики: откуда покупать, куда продавать. Можно планировать и прогнозировать работу.

В настоящее время аграрии уже вышли в поля. Не могу сказать, что всего достаточно на 100%. Семенами обеспечены на 86%, горюче-смазочными материалами на 46%, удобрениями на 48%. Но есть такое настроение, что вот-вот победа уже скоро, и этот позитив отражается на агропроизводителях. Сегодня на них возложена большая ответственность: каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян.

— Под урожай 2023 года осенью прошлого года в Одесской области засеяно 760 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Каково их состояние сегодня, как они пережили зиму?

— Да, у нас есть 760 тысяч озимых, из которых 540 — это пшеница. Кстати, в прошлом году, несмотря на военное положение, Одесчина собрала 1,7 миллиона тонн зерна и заняла первое место в стране по этому показателю. Озимого ячменя засеяно 220 тысяч га. Кроме этого, имеем 180 тысяч га рапса, из которых на 140 тысяч га состояние удовлетворительное, на 40 тысячах га — сряженное. Растения пшеницы и ячменя чувствуют себя хорошо. На юге области некоторые хозяйства даже смогли внести удобрения по мерзлотому. Это тоже положительный фактор.

Но в этом году мы имеем такое аномальное явление, при котором только в начале марта пшеница и ячмень начинают свое кущение. Обычно в это состояние культуры должны заходить зимой. Благодаря тому, что зима была теплая, наши посевы сохранились, и состояние их можно квалифицировать как удовлетворительное. Но вместе с тем теплая зима несет негативные факторы: увеличение болезней, вредителей, и аграрии вынуждены будут тратить дополнительные средства на средства защиты растений, чтобы принять меры вовремя и уберечь свои посевы.

— Что касается удобрений: из-за проблем с логистикой их стоимость выросла в несколько раз. Соответственно, не у всех хозяйств будет возможность приобрести необходимые средства подкормки. Как решается этот вопрос сегодня?

— Действие программы компенсаций, которая была в прошлые годы, приостановлено. Сегодня она не работает. Но мы получили другую государственную поддержку, а также поддержку Европейского Союза и западных стран из продовольственной компании ФАО. Вся эта поддержка гораздо больше (почти в 12 раз), чем в мирное время.

На 2023 год продлена программа 5-7-9: это кредитование под 0%. В этом году продлена программа ЕС по дотации на 1 га земли для малых предприятий (от 1-100 га). Аграрии могут получить 3100 гривен на 1 га.

Также есть программа поддержки животноводства, которая предусматривает финансирование в размере 5030 гривен на 1 голову крупного рогатого скота. Кроме того, у нас есть и новые программы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) дает возможность малым предприятиям бесплатно получить семена.

Сегодня еще действуют грантовые программы поддержки по перерабатывающей деятельности, садоводству, тепличному хозяйству. По теплицам и переработке предприниматели могут получить 7-8 миллионов гривен на одно предприятие. По садоводству — до 4 тысяч гривен. По собственному делу любого направления даже физическое лицо может получить на развитие бизнеса до 250 тысяч гривен.

Все эти программы действуют через государственный аграрный реестр. Для того чтобы быть пользователями этих программ, нужно зарегистрироваться в реестре, быть физическим или юридическим лицом, не иметь долгов и подать заявку.

9 марта мы планируем провести большое совещание, инициатором которого является Министерство аграрной политики, на котором будут проинформированы агропроизводители о новых условиях действия грантовых программ.

Кроме того, сегодня из государственного бюджета выделено 1,2 миллиарда гривен на отраслевую поддержку аграрного сектора, из которых 200 миллионов гривен уйдут на развитие мелиоративных систем. В Одесской области программа уже работает.

— Много ли тех, кто сегодня присоединяется к этой программе, и где именно в Одесской области наибольшая потребность во внедрении мелиоративных систем?

— Мелиоративные системы у нас находятся в Болградском, Измаильском, Белгород-Днестровском и частично в Одесском районах. У нас уже семь объединений водопользователей и еще четыре в процессе создания. Одесчина зарегистрировала второе в Украине объединение водопользователей, но больше всего по количеству предприятий — участников этого объединения. Аграрии понимают, что сегодня только за такими объединениями есть будущее оросительных систем. Почему у нас системы в таком упадке? Одесчина владеет 226 тысячами га оросительных земель. А по факту используются всего 40 тысяч га. Все остальное находится в упадке.

Для того чтобы внедрять государственную поддержку, нужны большие средства, которых из-за военного положения не хватает. Аграрий самостоятельно это тоже не сможет реализовать, поэтому это должен быть консолидированный труд: государства, водопользователи и европейские партнеры. Благодаря этой программе аграрии смогут брать на баланс все мелиоративные системы, и они не будут бояться вкладывать деньги. Даже инвесторы будут готовы вкладывать деньги в объединение, потому что начнут понимать, какой ожидать результат.

— Некоторые эксперты уверяют, что в этом году стоимость хлеба в магазинах вырастет в разы. Ваши прогнозы?

— Ажиотаж с кризисом по энергоснабжению уже прошел. Будем надеяться, что он к нам не вернется, а если вернется, то мы к этому готовы: есть генераторы, альтернативные источники электроснабжения. Мы как департамент не видим оснований для подорожания хлеба. Цена на пшеницу стабильна, ее достаточно. Цена на электроэнергию тоже стабильна, поэтому оснований для удорожания не видим. Безусловно, идет инфляция, потому что частично где-то проседает экономика, потому что временно мы лишены некоторых территорий. В аграрном секторе не используется почти 20% земель для посева и уборки урожая. Это негативно отражается на нашей экономике. Есть некоторые факторы, которые могли бы спровоцировать подорожание, но наши перерабатывающие предприятия, пекарни в достаточном количестве обеспечены зерном, мукой.

— Выходит, что без хлеба мы не останемся. А какая ситуация сегодня с овощами и фруктами? По вашим прогнозам, удастся ли снизить стоимость овощей в этом году или цены останутся на уровне прошлого года?

— К сожалению, мы потеряли херсонские системы, потеряли херсонские овощи, арбузы. Поэтому сейчас нужно рассчитывать на те мелиоративные системы, которые есть на юге. Аграрии вокруг этого уже сплачиваются, за свои средства восстанавливают оросительные системы и пытаются увеличить количество площадей под посевы овощных культур. Результаты увидим уже на рынке. Сегодня мы помогаем нашим соседям-регионам, а именно Николаеву, Херсону.

— Планируется ли со стороны области как-то простимулировать наши агропредприятия для строительства помещений для хранения продукции зимой?

— Ажиотаж в этом направлении прошел из-за того, что Одесчина не получила планового урожая, потому что не было достаточно осадков. Мы собрали зерновые и зернобобовые за прошлый год на уровне 3 миллионов тонн. Эта цифра говорит о том, что у нас достаточно мест для хранения урожая на 2023 год. В этом нам очень помогли ФАО. Украина, а также Одесская область получили рукава для хранения. Один рукав может хранить до 200 тысяч тонн зерна. Также мы получили загрузочную и разгрузочную технику, поэтому если наших классических мест для хранения будет недостаточно, то в запасе есть рукава, альтернативные источники хранения, соответствующее оборудование. Аграрии к этому готовы. Так что ждем хороший урожай, а также скорейшую победу нашей страны над врагом. Благодарны нашим защитникам, защищающим страну и позволяющим работать. Сегодня наши аграрии, несмотря на опасность, уже вышли в поля и делают свою работу.