Лучше не посещать побережье — в Одессе объявили штормовое предупреждение
Завтра, 24 ноября, в сутки в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы юго-западного ветра до 17 м/с.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей", — говорится в сообщении.
Опасность Черного моря
Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, сегодня, 23 ноября, в море остается влажная и туманная погода, из-за которой враг был вынужден покинуть большинство кораблей в пунктах базирования. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Черном море.
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