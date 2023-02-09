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Литва предоставит Украине зенитные комплексы для борьбы с Иранскими дронами

9 февраля 2023 16:40
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Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Помощь Украине – борьба с Иранскими дронами
Учеба для работы с новыми комплексами уже прошли 15 инструкторов
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

ВСУ в ближайшее время получит необходимую технику, боеприпасы и оборудование. Литва продолжит оказывать всю необходимую помощь украинцам для скорейшей победы на войне.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время брифинга в Одессе.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас посетил Одессу. В нашем городе он вместе со своим украинским коллегой обсудил новый пакет военной помощи.

"Мы проговорили приоритеты одним, из которых остается противовоздушная оборона, и мы также ожидаем непосредственной помощи в оказании необходимой техники для борьбы с Иранскими дронами. Также мы проговорили наши планы на ближайший Рамштайн. Мы встретимся уже буквально на следующей неделе и будем вместе держать фронт дипломатический, — отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

В ходе переговоров также обсудили дальнейшую помощь ВСУ. Так министр дружественной нам страны подчеркнул, что будет предоставлена в ближайшее время дополнительно необходимая техника, боеприпасы, оборудование. Кроме этого, уже сейчас предоставляется обучающая база для украинских военных.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые готовы работать на территории Украины. И мы предоставляем 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут успешно работать с дронами. Литва продолжит оказывать всю необходимую помощь украинцам для того, чтобы они победили в этой войне," — отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Не забыли о планах Украины по вступлению в НАТО, очередной саммит будет проходить летом именно в Литве. А принимающая сторона может успешно модерироваться в ту или иную сторону. И в ходе переговоров было уверено, что Вильнюс на стороне Украины на пути к североатлантическому альянсу.

Напомним, сегодня, 9 февраля, Максим Марченко встретился с Министрами обороны Украины и Литвы. Они обсудили ситуацию с безопасностью и ход работы зерновой инициативы.

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