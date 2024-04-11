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Почти лето — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

11 апреля 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 11 апреля
Люди гуляют у Черного моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 11 апреля, в Одессе будет царить прекрасная солнечная погода, которая подарит возможность горожанам насладиться блеском моря и теплом. Температура воздуха будет около +23°С днем и +13°С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер переменных направлений до 6 м/с.
  • Температура ночью +12...+14°С, днем +22...24°С.

Восход солнца: 4 апреля солнце взошло в 06:18.
Заход: 4 апреля солнце будет заходить в 19:33.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 19 минут.

Почти лето — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +9...+14°C, днем +22...+27°C.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1 — 2 км.
Почти лето — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 11 апреля

В Украине ожидается теплая и солнечная погода в четверг, 11 апреля. Только в некоторых регионах будет незначительное снижение температуры воздуха, а в двух областях возможен кратковременный дождь — это следствие действия антициклона Peter.

Кратковременные осадки возможны только в двух областях - Винницкой и Черкасской. Там, а также на западе и севере будет некоторое снижение температуры воздуха — +16...+20 °С.

На остальной территории Украины столбики термометров покажут +23...+27 °С.

Почти лето — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня - фото 3
Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня, 11 апреля, в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.

погода
Одесса
Солнце
Одесская область
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