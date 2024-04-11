Погода в Одессе и области сегодня, 11 апреля

Почти лето — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Сегодня, 11 апреля, в Одессе будет царить прекрасная солнечная погода, которая подарит возможность горожанам насладиться блеском моря и теплом. Температура воздуха будет около +23°С днем и +13°С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно солнечно.
- Без осадков.
- Ветер переменных направлений до 6 м/с.
- Температура ночью +12...+14°С, днем +22...24°С.
Восход солнца: 4 апреля солнце взошло в 06:18.
Заход: 4 апреля солнце будет заходить в 19:33.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 19 минут.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно солнечно.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +9...+14°C, днем +22...+27°C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1 — 2 км.
Погода в Украине 11 апреля
В Украине ожидается теплая и солнечная погода в четверг, 11 апреля. Только в некоторых регионах будет незначительное снижение температуры воздуха, а в двух областях возможен кратковременный дождь — это следствие действия антициклона Peter.
Кратковременные осадки возможны только в двух областях - Винницкой и Черкасской. Там, а также на западе и севере будет некоторое снижение температуры воздуха — +16...+20 °С.
На остальной территории Украины столбики термометров покажут +23...+27 °С.
Напомним, что сегодня, 11 апреля, в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.
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