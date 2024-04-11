Погода в Одесі і області сьогодні, 11 квітня

Люди гуляють біля Чорного моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 квітня, в Одесі пануватиме чудова сонячна погода, яка подарує можливість містянам насолодитися блиском моря та теплом.Температура повітря буде близько +23°С вдень і +13°С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Переважно сонячно.

Без опадів.

Вітер змінних напрямків до 6 м/с.

Температура вночі +12...+14°С, вдень +22...24°С.

Схід сонця: 4 квітня сонце зійшло о 06:18.

Захід сонця: 4 квітня сонце заходитиме о 19:33.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 19 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно сонячно.

Без опадів.

Вітер північний, 5 — 10 м/с.

Температура вночі +9...+14°C, вдень +22...+27°C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1 — 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 11 квітня

В Україні очікується доволі тепла та сонячна погода у четвер, 11 квітня. Лише у деяких регіонах буде незначне зниження температури повітря, а у двох областях можливий короткочасний дощ — це є наслідком дії антициклону Peter.

Короткочасні опади можливі лише у двох областях — Вінниччині та Черкащині. Там, а також на заході та півночі, буде певне зниження температури повітря — +16...+20 °С.

На решті території України стовпчики термометрів покажуть +23...+27 °С.

Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на сьогодні, 11 квітня, в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер та спеку синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.