Погода в Одесі і області сьогодні, 11 квітня

Майже літо — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
Сьогодні, 11 квітня, в Одесі пануватиме чудова сонячна погода, яка подарує можливість містянам насолодитися блиском моря та теплом.Температура повітря буде близько +23°С вдень і +13°С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер змінних напрямків до 6 м/с.
- Температура вночі +12...+14°С, вдень +22...24°С.
Схід сонця: 4 квітня сонце зійшло о 06:18.
Захід сонця: 4 квітня сонце заходитиме о 19:33.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 19 хвилини.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5 — 10 м/с.
- Температура вночі +9...+14°C, вдень +22...+27°C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1 — 2 км.
Погода в Україні 11 квітня
В Україні очікується доволі тепла та сонячна погода у четвер, 11 квітня. Лише у деяких регіонах буде незначне зниження температури повітря, а у двох областях можливий короткочасний дощ — це є наслідком дії антициклону Peter.
Короткочасні опади можливі лише у двох областях — Вінниччині та Черкащині. Там, а також на заході та півночі, буде певне зниження температури повітря — +16...+20 °С.
На решті території України стовпчики термометрів покажуть +23...+27 °С.
Нагадаємо, що на сьогодні, 11 квітня, в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер та спеку синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.
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