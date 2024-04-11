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Майже літо — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

11 квітня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 11 квітня
Люди гуляють біля Чорного моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 11 квітня, в Одесі пануватиме чудова сонячна погода, яка подарує можливість містянам насолодитися блиском моря та теплом.Температура повітря буде близько +23°С вдень і +13°С вночі.  Температура морської води становитиме +5...+10 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер змінних напрямків до 6 м/с.
  • Температура вночі +12...+14°С, вдень +22...24°С.

Схід сонця: 4 квітня сонце зійшло о 06:18.
Захід сонця: 4 квітня сонце заходитиме о 19:33.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 19 хвилини.

Майже літо — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 5 — 10 м/с.
  • Температура вночі +9...+14°C, вдень +22...+27°C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1 — 2 км.
Майже літо — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 11 квітня

В Україні очікується доволі тепла та сонячна погода у четвер, 11 квітня. Лише у деяких регіонах буде незначне зниження температури повітря, а у двох областях можливий короткочасний дощ — це є наслідком дії антициклону Peter.  

Короткочасні опади можливі лише у двох областях — Вінниччині та Черкащині. Там, а також на заході та півночі, буде певне зниження температури повітря — +16...+20 °С.

На решті території України стовпчики термометрів покажуть +23...+27 °С.

Майже літо — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні - фото 3
Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на сьогодні, 11 квітня, в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер та спеку синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.

погода
Одеса
Сонце
Одеська область
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вітер

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