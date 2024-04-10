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В Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки — синоптики попередили про загрозу

10 квітня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки — синоптики попередили про загрозу
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На завтра, 11 квітня, в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер та спеку синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

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Пожежна небезпека на Одещині

За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься щонайменше до суботи, 13 квітня. В Одеській області рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

  • Любашівка;
  • Затишшя;
  • Роздільна;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилкова;
  • Ізмаїл.
В Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки — синоптики попередили про загрозу - фото 1
Пожежна небезпека на Одещині. Фото: скриншот

Де оголошено пожежну небезпеку

За інформацією метеоцентру, пожежна небезпека оголошена на завтра у більшості областей України.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні. 

В Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки — синоптики попередили про загрозу - фото 2
Мапа пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека

Зазначимо, що через високу температуру повітря на території Одеської області оголошено пожежну небезпеку. Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости в неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 10 квітня видасться теплою. Найспекотніше буде у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях.

 

Одеса
ДСНС
Одеська область
пожежна небезпека
синоптик
рятувальники
спека

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