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В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности — синоптики предупредили об угрозе

10 апреля 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности — синоптики предупредили об угрозе
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На завтра, 11 апреля, в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

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Пожарная опасность в Одесской области

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться, по меньшей мере, до субботы, 13 апреля. В Одесской области уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

  • Любашевка;
  • Затишье;
  • Раздельная;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилково;
  • Измаил.
В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности — синоптики предупредили об угрозе - фото 1
Пожарная опасность в Одесской области. Фото: скриншот

Где объявлена пожарная опасность

По информации метеоцентра, пожарная опасность объявлена на завтра в большинстве областей Украины.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности — синоптики предупредили об угрозе - фото 2
Карта пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность

Отметим, что из-за высокой температуры воздуха на территории Одесской области объявлена пожарная опасность. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 10 апреля покажется теплой. Жарче всего будет в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.

Одесса
ГСЧС
Одесская область
пожарная опасность
синоптик
спасатели
жара

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