В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности — синоптики предупредили об угрозе
На завтра, 11 апреля, в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.
Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Пожарная опасность в Одесской области
По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться, по меньшей мере, до субботы, 13 апреля. В Одесской области уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:
- Любашевка;
- Затишье;
- Раздельная;
- Сарата;
- Болград;
- Вилково;
- Измаил.
Где объявлена пожарная опасность
По информации метеоцентра, пожарная опасность объявлена на завтра в большинстве областей Украины.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.
Пожарная опасность
Отметим, что из-за высокой температуры воздуха на территории Одесской области объявлена пожарная опасность. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 10 апреля покажется теплой. Жарче всего будет в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.
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