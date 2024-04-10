В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности — синоптики предупредили об угрозе

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

На завтра, 11 апреля, в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

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Пожарная опасность в Одесской области

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться, по меньшей мере, до субботы, 13 апреля. В Одесской области уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Затишье;

Раздельная;

Сарата;

Болград;

Вилково;

Измаил.

Пожарная опасность в Одесской области. Фото: скриншот

Где объявлена пожарная опасность

По информации метеоцентра, пожарная опасность объявлена на завтра в большинстве областей Украины.



"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Карта пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность

Отметим, что из-за высокой температуры воздуха на территории Одесской области объявлена пожарная опасность. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 10 апреля покажется теплой. Жарче всего будет в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.