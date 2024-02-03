Почти три десятка судов загружаются в портах Большой Одессы

Балкер EVANGELISTRIA. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 3 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находятся три десятка судов, ожидающих очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 14 судов, еще 15 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Кроме того, еще 8 суден следует на выход из портов, а на вход пока кораблей нет.

Напомним, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.

Также мы писали, что в Украинском Дунайском пароходстве планируют увеличить количество перевозок горно-металлургической продукции. Речь идет о показателе в полтора миллиона тонн в год.

Добавим, что россияне снова откладывают запуск терминала по экспорту аммиака на Черном море. Речь идет о порте Тамань, о котором кафиры заговорили после прекращения работы провода Тольятти — Одесса .