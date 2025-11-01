Временное отключение воды в Одессе 1 ноября из-за ремонта сети

Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу 1 ноября, в некоторых районах Одессы временно приостановили водоснабжение. Причиной стали ремонтные работы на нескольких участках городской водопроводной сети, которые сейчас проводят коммунальные службы. Подачу воды планируют восстановить к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Время отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Рыбальская Балка,

ул. Магнитогорская,

ул. Сергея Уточкина,

ул. Врубеля,

ул. Дача Ковалевского,

переулок Рулевой,

Офицерская улица,

Штурвальная,

Северная улица,

ул. Горизонтальная.

Отключение до 16:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

