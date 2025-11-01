Временное отключение воды в Одессе 1 ноября из-за ремонта сети

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов
Сегодня, в субботу 1 ноября, в некоторых районах Одессы временно приостановили водоснабжение. Причиной стали ремонтные работы на нескольких участках городской водопроводной сети, которые сейчас проводят коммунальные службы. Подачу воды планируют восстановить к вечеру.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Рыбальская Балка,
- ул. Магнитогорская,
- ул. Сергея Уточкина,
- ул. Врубеля,
- ул. Дача Ковалевского,
- переулок Рулевой,
- Офицерская улица,
- Штурвальная,
- Северная улица,
- ул. Горизонтальная.
Отключение до 16:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы сообщали о том, где в Одессе сегодня нет света. Также мы писали о том, что в Одессе три дня не будет работать один из бюветов.
Читайте Новини.LIVE!