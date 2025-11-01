Тимчасове відключення води в Одесі 1 листопада через ремонт мережі

Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів
Сьогодні, у суботу 1 листопада, в деяких районах Одеси тимчасово призупинили водопостачання. Причиною стали ремонтні роботи на кількох ділянках міської водопровідної мережі, які зараз проводять комунальні служби. Подачу води планують відновити до вечора.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Рибальська Балка,
- вул. Магнітогорська,
- вул. Сергія Уточкіна,
- вул. Врубеля,
- вул. Дача Ковалевського,
- пров. Рульовий,
- вул. Офіцерська,
- вул. Штурвальна,
- вул. Північна,
- вул. Горизонтальна.
Відключення до 16:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, де в Одесі сьогодні немає світла. Також ми писали про те, що в Одесі три дні не працюватиме один із бюветів.
Читайте Новини.LIVE!