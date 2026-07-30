Мелководье на Днестре: Одесса рискует остаться без воды

Река Днестр. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за все время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придется адаптироваться.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

Почему мелеет Днестр

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в бассейне Днестра сложилась критическая гидрологическая ситуация. В связи с этим жителей призывают экономнее использовать питьевую воду и не тратить её без необходимости. Эколог Владислав Балинский объясняет, что причиной является не только жаркая погода. По его словам, Днестр — это зарегулированная река, а её уровень в значительной степени зависит от работы Новоднестровской ГЭС.

"Сейчас соотношение воды, поступающей в реку, и той, что теряется из-за испарения, меняется не в пользу Днестра. Обводненность реки стремительно падает", — пояснил Балинский.

Он отметил, что проблема касается не только Днестра. За последние десятилетия Украина потеряла сотни малых рек, а в Одесской области многие из них фактически исчезли.

"Это общая тенденция, связанная с климатическими изменениями. Одессе уже нужно адаптироваться и искать новые источники пресной воды", — рассказал эколог.

Какие есть решения

По мнению эколога, город должен не только искать новые источники водоснабжения, но и научиться эффективнее использовать те ресурсы, которые уже есть. Он обратил внимание, что очищенные сточные воды можно использовать для полива зеленых зон и других технических нужд, как это делают во многих странах мира.

"Мы просто сбрасываем эти воды в море, хотя они могли бы использоваться повторно. Это огромный ресурс", — отметил Владислав Балинский.

Еще одним резервом Балинский называет дождевую воду. По его словам, во время сильных ливней Одесса регулярно страдает от подтоплений, однако почти не накапливает воду для дальнейшего использования. Эколог объясняет, что современные системы водосбора позволяют одновременно уменьшить последствия подтоплений и создать запасы воды для хозяйственных нужд.

Нереализованные проекты

По словам Владислава Балинского, в Одессе есть отдельные водоемы, которые еще в советские времена использовались для отвода дождевых вод. Однако сегодня их возможностей уже недостаточно.

"Такие водоемы есть, но они слишком малы и уже не выполняют своих функций", — пояснил он.

Эколог также напомнил, что несколько лет назад город планировал создать каскад водоемов в районе парка Савицкого. Предполагалось, что они помогут накапливать дождевую воду, уменьшать подтопления и улучшать микроклимат.

"Такие проекты могли бы одновременно решить проблему подтоплений и накопления дождевой воды. Но дальше проектов дело не пошло", — добавил эксперт.

Специалист отмечает, что из-за климатических изменений проблема дефицита пресной воды будет только усугубляться. Именно поэтому Одессе уже сейчас необходимо развивать современную систему управления водными ресурсами, чтобы избежать серьезных проблем с водоснабжением в будущем.

Что советуют одесситам

Из-за критического снижения уровня воды в Днестре жителей Одессы и области призывают экономно использовать питьевую воду. Это поможет снизить нагрузку на систему водоснабжения и сохранить запасы на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Специалисты рекомендуют:

использовать питьевую воду только по необходимости и не допускать её напрасного расходования;

по возможности не использовать её для полива, мытья дворов или других хозяйственных работ;

сообщать балансодержателям сетей об утечках воды, чтобы их можно было быстро устранить;

для полива зеленых насаждений и технических нужд использовать альтернативные источники воды, если такая возможность имеется.

Эксперты отмечают, что даже небольшая экономия воды каждым потребителем может помочь снизить нагрузку на систему и сохранить запасы питьевой воды.

Как сообщали Новини.LIVE, в марте в Молдове активизировали борьбу с загрязнением реки Днестр. Загрязненная вода угрожала не только местным населенным пунктам, но и могла попасть в Украину — Днестр снабжает питьевой водой Одессу и область. Правительство страны и армия задействовали спецтехнику, лаборатории и оперативные группы. Также был введен временный запрет на рыбалку в затронутых районах.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одессе уже несколько месяцев обсуждают возможное повышение цен на воду. "Инфоксводоканал" уже обнародовал проект обновленных тарифов для населения. Если их утвердят, водоснабжение будет стоить 50,96 гривны за кубометр, а водоотведение — 42,69 гривны. Однако члены исполкома не поддержали предложение о корректировке тарифов, поэтому решение не приняли.