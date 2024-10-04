Землетрясение в Одесской области — подробности

Трещина в земле. Фото: freepik.com

Утром в пятницу, 4 октября, в сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили и в приграничных районах Одесской области.

Об этом сообщили в румынском Национальном научно-исследовательском институте физики Земли.

Читайте также:

Подробности

Землетрясение произошло на глубине 140 километров и по классификации относится к средним.

Сообщение о землетрясении. Фото: НацНИИ физики Земли

Эпицентр толчков находится в 55 км от Бузеу, 68 км от Сфинта-Георге, 76 км от Брашова, 86 км от Плоешти.

Есть ли опасность

Такие сотрясения земли в зоне Вранча случаются несколько раз в год и не несут угрозы жителям Одесской области. За всю историю в Одессе было два случая сильных землетрясений магнитудой до 7 баллов — в 1802 и 1940 годах. Тогда городские постройки выдержали подземные толчки. Однако сейсмологи не могут гарантировать, что современные многоэтажные дома не пострадают при мощном землетрясении.

Напомним, сильное землетрясение произошло в Румынии 16 сентября. В Одессе тоже были ощутимые толчки.

Также на Одесчине встретили необычных гигантских насекомых.