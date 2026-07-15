Мясо на одесском Новом базаре дешевеет: цены на сезонные овощи
Распал лета ассоциируется не только с морем и отдыхом, но и со свежими фруктами и овощами. На одесских рынках цены на выращенные в Украине помидоры, огурцы и картофель постепенно снижаются, а ягоды, сезон которых подходит к концу, наоборот, дорожают. Для любителей мяса также есть хорошие новости — цены на него продолжают падать.
Журналисты Новини.LIVE прошли по рядам и узнали актуальные цены на овощи, зелень, фрукты, ягоды, молочную и мясную продукцию на Новом рынке.
Овощи на рынке
На овощных рядах выбор большой: есть молодой картофель, кабачки, капуста, огурцы, помидоры, перец и зелень. Самыми доступными остаются сезонные овощи, а за зелень просят от 15 гривен за пучок. Впрочем, не все продукты хорошо переносят июльскую погоду.
"Цветная капуста и брокколи из-за жары быстро портятся. Поэтому стоят дорого — 150–200 грн за килограмм. В целом продукция в основном поступает из Килии и Житомира", — говорит продавщица Екатерина.
Стоимость овощей и зелени
- Молодой картофель — 30 грн/кг
- Морковь — 60 грн/кг
- Свекла — 30 грн/кг
- Лук — 60 грн/кг
- Кабачки — 40 грн/кг
- Молодая капуста — 50 грн/кг
- Зеленый перец — 120 грн/кг
- Красный испанский перец — 230 грн/кг
- Перец капи — 250 грн/кг
- Помидоры — 80–150 грн/кг
- Огурцы — 50–60 грн/кг
- Баклажаны — 120–150 грн/кг
- Цветная капуста — 150 грн/кг
- Брокколи — 200 грн/кг
- Грибы — 130–140 грн/кг
- Зелень — 15–20 грн за пучок
- Кукуруза — 30 грн за початок
Фрукты и ягоды
На фруктовых рядах сейчас всё меняется буквально каждую неделю. Черешня, клубника и вишня уже уходят, а персики, дыни, арбузы и инжир только начинают появляться в большем количестве. Из-за этого одни ягоды дорожают, а другие фрукты, наоборот, становятся более доступными. Фрукты и ягоды на рынок привозят преимущественно из Килии, Измаила, Татарбунар, Винницкой и Житомирской областей, а часть импортного ассортимента — из Испании и Новой Зеландии.
"Еще не начался массовый сезон наших яблок и груш — это будет уже в августе. Сейчас больше ягод, а потом фруктов станет больше, а ягод — меньше. Наши яблоки пока появляются мелкие, белый налив только начинается. Надо ещё немного подождать — где-то неделю-две, и выбор наших фруктов станет больше. Тогда импортные уже и брать не будут, потому что будет из чего выбирать", — комментирует продавщица Ирина.
Стоимость фруктов и ягод
- Черешня — 120–300 грн/кг
- Абрикосы — 150–170 грн/кг
- Персик — 250 грн/кг
- Вишня — 180–200 грн/кг
- Арбуз — 50 грн/кг
- Дыня — 150 грн/кг
- Молодые яблоки — 100 грн/кг
- Инжир — 500 грн/кг
- Малина — 250–350 грн/кг
- Голубика — 400–500 грн/кг
- Клубника — 200–250 грн/кг
- Виноград — 400 грн/кг
- Лимоны — 150–200 грн/кг
- Испанская груша — 180–200 грн/кг
- Авокадо обычное — 70 грн/шт.
- Авокадо сорта «Хасс» — 120–150 грн/шт.
Молочный ряд
На молочном ряду покупают брынзу, сулугуни, сметану, сливки и домашнее масло — всё привозят из Березовки. Из-за жары весь товар сразу на прилавок не выкладывают: большую часть держат в холодильной камере, а небольшие порции ставят возле специальных контейнеров со льдом. От мух здесь тоже нашли простое народное средство защиты — в половинку лимона втыкают гвоздику.
"В течение лета большинство цен оставалось прежним. Только творог средней жирности весной и зимой стоил 180 гривен, а обезжиренный — 150. Сейчас они немного подешевели: до 150 и 120 гривен соответственно", — делится продавщица Ольга.
Стоимость сыров
- Сулугуни — 350 грн/кг
- Сырные нитки и палочки — 350 грн/кг
- Молодая овечья брынза — 350 грн/кг
- Бочковая овечья брынза — 350 грн/кг
- Козья брынза средней солености — 350 грн/кг
- Козья брынза в бочках — 350 грн/кг
- Коровья брынза — 260 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
- Моцарелла — 320 грн/кг
Стоимость кисломолочных продуктов
- Жирный кисломолочный сыр — 240 грн/кг
- Сыр средней жирности — 150 грн/кг
- Обезжиренный творог — 120 грн/кг
- Сыр из пряженого молока — 280 грн/кг
- Сливочное масло — 500 грн/кг
- Сливки — 350 грн/кг
- Жирная сметана — 260 грн/кг
- Нежирная сметана — 150 грн/кг
- Молоко — 50 грн за литр
Выпечка
- Блины — 200 грн/кг
- Армянский лаваш, три листа — 35 грн за упаковку
Колбасы и копчености
На мясном ряду запах копченостей чувствуется еще издалека. На прилавках — домашние колбасы, рулеты из курицы и индейки, ребра, подчеревина, сало и несколько видов вареной колбасы. Всё привозят из Подольска Одесской области, а выбор здесь есть и для бутербродов, и для сытного ужина.
"Последний раз цены менялись после Пасхи и до сих пор остаются прежними. Сейчас нет причин их повышать. Ведь и людей нет: летом они больше едят овощи и фрукты", — объясняет продавщица Ольга.
Стоимость колбас
- Куриная копченая домашняя колбаса — 430 грн/кг
- Сальная колбаса — 350 грн/кг
- Свиная домашняя рубленная колбаса — 460 грн/кг
- Вареная колбаса — 460 грн/кг
- Лечебная телячья колбаса — 460 грн/кг
- Любительская колбаса — 460 грн/кг
- Кровяная колбаса — 200 грн/кг
- Печеночная колбаса — 230 грн/кг
Стоимость копченостей и мяса
- Копченое или запеченное мясо — 480 грн/кг
- Свиная шея — 500 грн/кг
- Копченая или запеченная говядина — 570 грн/кг
- Куриный рулет — 430 грн/кг
- Рулет из индейки — 430 грн/кг
- Копченые ребра — 300 грн/кг
- Подчеревина — от 440 грн/кг
- Зельц с говяжьими языками — 430 грн/кг
Прочее
- Сосиски и сардельки — от 400 грн/кг
- Сало — 330–350 грн/кг
Мясной ряд
Здесь свинину можно подобрать под любое блюдо: лопатку — для тушения, ребра — для запекания, биток или чалагач — для сковороды или гриля. Мясо молодое, домашнее, животных кормили зерном, а продукцию привезли из Березовского района. Самым доступным оказывается лопатка, а самым дорогим — биток.
"Цены падают. Наверное, из-за войны, из-за сегодняшней ситуации. Люди не очень покупают, наверное, нет средств", — рассказывает продавщица Лариса.
Стоимость свинины
- Чалагач — 250 грн/кг
- Биток — 280 грн/кг
- Ребра — 240 грн/кг
- Грудинка — 220 грн/кг
- Задняя часть — 220 грн/кг
- Лопатка — 200 грн/кг
На Новом рынке сейчас всё зависит от сезона, ведь одни продукты ещё держатся на прилавках, а другие уже постепенно исчезают. Черешня и клубника уходят, зато всё больше становится персиков, дынь, арбузов и молодых овощей. Где-то цены держатся, где-то растут из-за жары или небольшого количества товара, а на что-то, наоборот, уже можно найти более выгодные предложения. Поэтому перед покупками стоит присмотреться к сезонным продуктам — именно там сейчас самый большой выбор.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Киевском рынке Одессы летом свинина немного подешевела, однако горожане стали покупать мясо и молочные продукты меньшими порциями. Из-за жары продавцы сократили ассортимент рыбы, а скумбрия подорожала до 430 гривен за килограмм.
Как сообщали Новини.LIVE, на одесском Привозе летом активно покупают свежую зелень. Большая часть продукции выращивается в Одесской области, а цены начинаются от 20 гривен за пучок.
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