Мясо на одесском Новом базаре дешевеет: цены на сезонные овощи

Новый рынок в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Распал лета ассоциируется не только с морем и отдыхом, но и со свежими фруктами и овощами. На одесских рынках цены на выращенные в Украине помидоры, огурцы и картофель постепенно снижаются, а ягоды, сезон которых подходит к концу, наоборот, дорожают. Для любителей мяса также есть хорошие новости — цены на него продолжают падать.

Журналисты Новини.LIVE прошли по рядам и узнали актуальные цены на овощи, зелень, фрукты, ягоды, молочную и мясную продукцию на Новом рынке.

Овощи на рынке

На овощных рядах выбор большой: есть молодой картофель, кабачки, капуста, огурцы, помидоры, перец и зелень. Самыми доступными остаются сезонные овощи, а за зелень просят от 15 гривен за пучок. Впрочем, не все продукты хорошо переносят июльскую погоду.

"Цветная капуста и брокколи из-за жары быстро портятся. Поэтому стоят дорого — 150–200 грн за килограмм. В целом продукция в основном поступает из Килии и Житомира", — говорит продавщица Екатерина.

Продавщица Катерина об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей и зелени

Молодой картофель — 30 грн/кг

Морковь — 60 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Лук — 60 грн/кг

Кабачки — 40 грн/кг

Молодая капуста — 50 грн/кг

Зеленый перец — 120 грн/кг

Красный испанский перец — 230 грн/кг

Перец капи — 250 грн/кг

Помидоры — 80–150 грн/кг

Огурцы — 50–60 грн/кг

Баклажаны — 120–150 грн/кг

Цветная капуста — 150 грн/кг

Брокколи — 200 грн/кг

Грибы — 130–140 грн/кг

Зелень — 15–20 грн за пучок

Кукуруза — 30 грн за початок

Овощи на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды

На фруктовых рядах сейчас всё меняется буквально каждую неделю. Черешня, клубника и вишня уже уходят, а персики, дыни, арбузы и инжир только начинают появляться в большем количестве. Из-за этого одни ягоды дорожают, а другие фрукты, наоборот, становятся более доступными. Фрукты и ягоды на рынок привозят преимущественно из Килии, Измаила, Татарбунар, Винницкой и Житомирской областей, а часть импортного ассортимента — из Испании и Новой Зеландии.

"Еще не начался массовый сезон наших яблок и груш — это будет уже в августе. Сейчас больше ягод, а потом фруктов станет больше, а ягод — меньше. Наши яблоки пока появляются мелкие, белый налив только начинается. Надо ещё немного подождать — где-то неделю-две, и выбор наших фруктов станет больше. Тогда импортные уже и брать не будут, потому что будет из чего выбирать", — комментирует продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о фруктах и ягодах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод

Черешня — 120–300 грн/кг

Абрикосы — 150–170 грн/кг

Персик — 250 грн/кг

Вишня — 180–200 грн/кг

Арбуз — 50 грн/кг

Дыня — 150 грн/кг

Молодые яблоки — 100 грн/кг

Инжир — 500 грн/кг

Малина — 250–350 грн/кг

Голубика — 400–500 грн/кг

Клубника — 200–250 грн/кг

Виноград — 400 грн/кг

Лимоны — 150–200 грн/кг

Испанская груша — 180–200 грн/кг

Авокадо обычное — 70 грн/шт.

Авокадо сорта «Хасс» — 120–150 грн/шт.

Фрукты и ягоды на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

На молочном ряду покупают брынзу, сулугуни, сметану, сливки и домашнее масло — всё привозят из Березовки. Из-за жары весь товар сразу на прилавок не выкладывают: большую часть держат в холодильной камере, а небольшие порции ставят возле специальных контейнеров со льдом. От мух здесь тоже нашли простое народное средство защиты — в половинку лимона втыкают гвоздику.

"В течение лета большинство цен оставалось прежним. Только творог средней жирности весной и зимой стоил 180 гривен, а обезжиренный — 150. Сейчас они немного подешевели: до 150 и 120 гривен соответственно", — делится продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость сыров

Сулугуни — 350 грн/кг

Сырные нитки и палочки — 350 грн/кг

Молодая овечья брынза — 350 грн/кг

Бочковая овечья брынза — 350 грн/кг

Козья брынза средней солености — 350 грн/кг

Козья брынза в бочках — 350 грн/кг

Коровья брынза — 260 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Моцарелла — 320 грн/кг

Стоимость кисломолочных продуктов

Жирный кисломолочный сыр — 240 грн/кг

Сыр средней жирности — 150 грн/кг

Обезжиренный творог — 120 грн/кг

Сыр из пряженого молока — 280 грн/кг

Сливочное масло — 500 грн/кг

Сливки — 350 грн/кг

Жирная сметана — 260 грн/кг

Нежирная сметана — 150 грн/кг

Молоко — 50 грн за литр

Выпечка

Блины — 200 грн/кг

Армянский лаваш, три листа — 35 грн за упаковку

Молочная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Колбасы и копчености

На мясном ряду запах копченостей чувствуется еще издалека. На прилавках — домашние колбасы, рулеты из курицы и индейки, ребра, подчеревина, сало и несколько видов вареной колбасы. Всё привозят из Подольска Одесской области, а выбор здесь есть и для бутербродов, и для сытного ужина.

"Последний раз цены менялись после Пасхи и до сих пор остаются прежними. Сейчас нет причин их повышать. Ведь и людей нет: летом они больше едят овощи и фрукты", — объясняет продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о копченой продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость колбас

Куриная копченая домашняя колбаса — 430 грн/кг

Сальная колбаса — 350 грн/кг

Свиная домашняя рубленная колбаса — 460 грн/кг

Вареная колбаса — 460 грн/кг

Лечебная телячья колбаса — 460 грн/кг

Любительская колбаса — 460 грн/кг

Кровяная колбаса — 200 грн/кг

Печеночная колбаса — 230 грн/кг

Стоимость копченостей и мяса

Копченое или запеченное мясо — 480 грн/кг

Свиная шея — 500 грн/кг

Копченая или запеченная говядина — 570 грн/кг

Куриный рулет — 430 грн/кг

Рулет из индейки — 430 грн/кг

Копченые ребра — 300 грн/кг

Подчеревина — от 440 грн/кг

Зельц с говяжьими языками — 430 грн/кг

Прочее

Сосиски и сардельки — от 400 грн/кг

Сало — 330–350 грн/кг

Копченая продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

Здесь свинину можно подобрать под любое блюдо: лопатку — для тушения, ребра — для запекания, биток или чалагач — для сковороды или гриля. Мясо молодое, домашнее, животных кормили зерном, а продукцию привезли из Березовского района. Самым доступным оказывается лопатка, а самым дорогим — биток.

"Цены падают. Наверное, из-за войны, из-за сегодняшней ситуации. Люди не очень покупают, наверное, нет средств", — рассказывает продавщица Лариса.

Продавщица Лариса о мясной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

Чалагач — 250 грн/кг

Биток — 280 грн/кг

Ребра — 240 грн/кг

Грудинка — 220 грн/кг

Задняя часть — 220 грн/кг

Лопатка — 200 грн/кг

Мясная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

На Новом рынке сейчас всё зависит от сезона, ведь одни продукты ещё держатся на прилавках, а другие уже постепенно исчезают. Черешня и клубника уходят, зато всё больше становится персиков, дынь, арбузов и молодых овощей. Где-то цены держатся, где-то растут из-за жары или небольшого количества товара, а на что-то, наоборот, уже можно найти более выгодные предложения. Поэтому перед покупками стоит присмотреться к сезонным продуктам — именно там сейчас самый большой выбор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Киевском рынке Одессы летом свинина немного подешевела, однако горожане стали покупать мясо и молочные продукты меньшими порциями. Из-за жары продавцы сократили ассортимент рыбы, а скумбрия подорожала до 430 гривен за килограмм.

Как сообщали Новини.LIVE, на одесском Привозе летом активно покупают свежую зелень. Большая часть продукции выращивается в Одесской области, а цены начинаются от 20 гривен за пучок.