Международный день трансгендерных людей

Александра Павлюкова — комендант приюта для трансгендерных и небинарных людей

Каждый год 31 марта мир чествует смелость, необходимую для того, чтобы жить открыто и честно. Международный день видимости трансгендеров — событие, посвященное повышению осведомленности о дискриминации, с которой сталкиваются эти люди во всем мире. Как это быть не таким, как все остальные в Украине? С какими проблемами приходится сталкиваться каждый день?

Журналисты Новини.LIVE пообщались с человеком, который не только сам изменил свою жизнь, но и сейчас помогает трансгендерам. Александра Павлюкова — комендант приюта для трансгендерных и небинарных людей.

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С чего начинался путь трансгендерности

В пять лет, рассказывает Александра, у нее впервые появилось чувство, что она живет не своей жизнью. Это не произошло сиюминутно, напротив, в течение длительного времени ей не нравилась форма одежды, а также то, что играть надо только с определенными игрушками. Часто возникали вопросы: почему нельзя быть среди девочек? Почему должна преобладать мужская среда? Почему нужно соперничать с ними и защищать себя?

"Мое детство прошло в советские времена. Соответственно, тогда воспитание было строгое и в школе, и в садике. Мальчик — это мальчик, он должен выполнять определенные задачи. Это все вызывало внутри меня определенный конфликт. Но спорить было глупо, я боялась, что могут навешать ярлыков или же закрыть в психиатрическую больницу. Могли и просто избить, что в принципе и происходило. Я никогда не могла постоять за себя и всегда просила помощи. К счастью, находились ребята, которые проявляли эмпатию и становились на защиту", — рассказывает Александра.

Непростой, говорит женщина, оказался и подростковый период. Она пыталась заниматься мальчишескими делами, но это ей не нравилось. Привлекали внимание Александры женские журналы, шитье, приготовление пищи. Хотелось больше быть дома, играть и дружить с девушками, потому что в школе заставляли ходить на спортивные секции, заниматься боксом. Спрашивали часто, чего она все время находится среди девушек. Одноклассники-парни, вспоминает женщина, избивали. Девушки же проявляли больше сочувствия, но в какой-то момент им стало интереснее проводить время в мужской компании. Александра после этого осталась один на один со своими проблемами.

"Вот этот период был ужасен, потому что драться я так и не научилась, постоять за себя психологически было тяжело. Я закрывалась и в слезах все это переживала, делиться с кем-то и объяснять это школьному психологу мне было стыдно. Да и в принципе школьный психолог такими вопросами в то время не занимался",— рассказывает женщина.

Переход в другой гендер — путь спасения

Невозможность реализоваться, чувство, что ты живешь не своей жизнью, заставили Александру искать выход из ситуации. Она начала искать информацию, изучать, кто такие трансгендерные люди. Это были девяностые годы, интернета не было и единственным информационным источником, из которого можно почерпать что-нибудь полезное, стало телевидение. Тогда, вспоминает женщина, ей на глаза попала программа о трансгендерном человеке. Этот мужчина когда-то служил в американской армии, но решилась на шаг смены гендера. Автор программы настолько ярко показал, что переход из одного пола в другой возможен и таким людям больше не надо себя сдерживать и всячески подавлять эти ощущения, что Александра решилась на один из самых важных шагов в своей жизни.

"Постепенно я начала собирать информацию и общаться с теми трансгендерными людьми, которые уже социализировались в обществе. Они рассказывали мне о своем опыте перехода. Впоследствии и я начала готовиться к переходу. Врачи не понимали, что это такое и поэтому всячески отказывали в медицинском сопровождении. В связи с этим мне пришлось самостоятельно начать прием гормональных препаратов. Параллельно я наблюдала за женщинами, как они себя ведут, изучала их природу. В принципе, все это во мне еще с детства было. Я всегда чувствовала себя девушкой, но не понимала, почему у меня мужское тело", — делится Александра.

Далее продолжалась работа по тренировке голоса. Ведь тембр, манеры, язык тела и то, как ты говоришь, формирует впечатление о тебе у других людей. Одновременно начались изменения на физическом уровне, внешности и стиля одежды.

"В какой-то момент я уже почувствовала, что живу в приемлемом для себя гендере, в женской роли. Соответственно, представляла себя и в обществе. У меня изменилось поведение, стиль жизни. Сегодня люди воспринимают меня полностью как женщину. Правда, сначала, когда внешность была еще не совсем понятна, то воспринималась как человек гомосексуальной ориентации. По медицинскому протоколу физический переход длится до двух лет. Он включает в себя: изменение во внешности, голос, гормональные изменения", — рассказывает Александра.

Законодательство Украины требует изменений

После перехода в желаемый гендер, жизнь Александры в считанные минуты не изменилась. Возникло немало проблем, которые требуют решения. Но из-за несовершенного законодательства ей буквально каждый день приходится бороться с бюрократизмом. Главная проблема, которая возникает у таких людей — это отсутствие официальных документов, подтверждающих личность. Она уже готовит необходимые справки, чтобы в ближайшее время получить паспорт и спокойно пользоваться всеми услугами, что и другие граждане.

"В период перехода из одного гендера в другой мне отказывали в банковском обслуживании, не хотели выдавать деньги. Говорили, что это не мои документы и я не имею права получить деньги. Это было в нескольких банках. Но нашлись люди, лояльно и гуманно настроенные к трансгендерам. Они выслушали, вошли в положение и согласились обслуживать. На почте в принципе сегодня без проблем я могу получать заказы, потому что для этого можно показать номер заказа. А вот в других местах, где нужно показать документ, для меня это стресс, потому что приходится показывать, рассказывать и доказывать, что я это я, но в другом гендере", — говорит Александра.

Когда человек начинает переход по диагнозу гендерной дисфории, то, говорит женщина, было бы хорошо, чтобы эндокринолог или семейный врач выдавали справку о том, что внешность может не соответствовать документам. Такой документ очень помог бы в идентификации личности. Сейчас Александра уже приступила к процессу его оформления.

Сегодня процедура смены пола в документах может длиться годами. Чаще всего в отделы Государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) трансгендерные люди обращаются с просьбами хотя бы изменить имя и фамилию на соответствующие их гендерную идентичность.

Жизнь с чистого листа

После выхода в свет в новом гендере, окружение и круг тех, с кем раньше до перехода Александра общалась, полностью изменилось. Родители общаются с женщиной, впрочем, не понимают ее до сих пор. Она, к сожалению, не может приходить к ним в гости, потому что после каждого визита, им приходится объяснять ближайшему окружению, что случилось с Александрой и почему у нее такая жизнь.

После выхода в свет в роли женщины, друзья, товарищи из прошлой жизни полностью исчезли. Где-то сами собой, а где-то Александре самой пришлось прекратить общение с ними. Постепенно появились новые друзья, знакомые. Что касается работы, то здесь не так все легко, потому что большинство негативно настроены на таких людей, как она. Много пришлось заниматься просветительской деятельностью, работать в общественных организациях и так постепенно мир и люди вокруг меня изменились, что помогает ей социализироваться.

"Сейчас я вовлечена в несколько социальных проектов. Общение с людьми мне нравится, меня это вдохновляет, начали появляться даже определенные амбиции карьерного роста. Мечтаю о тихой домашней атмосфере. Не скажу, что с определенным мужчиной, можно и с друзьями. И самое главное — хотелось бы сказать, что ситуация, которую переживают гендерные люди никоим образом не связана с сексуальными желаниями, как некоторые думают. Это далеко не так. Да, это несколько необычно, выходит за пределы общепринятых правил, но мы такие же люди и хотим приносить пользу обществу", — отмечает Александра.

Сейчас Александра живет как женщина не только среди людей в социуме, но и дома 24/7. Ее внутренний мир наконец-то нашел гармонию с внешностью.