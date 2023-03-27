Трансгендери Одеси просять про допомогу

Лікарі Одеси неохоче допомагають трансгендерам

Трансгендерні люди, що проживають в Одесі, скаржаться на неможливість скористатися своїми правами, як громадянам України. Їм на допомогу прийшли міжнародні донори та одеські правозахисники.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав голова правління ГО "Прожектор" Віталій Матвєєв.

За його словами, до громадської організації часто звертаються представники ЛГБТ - спільноти із різними питаннями. У трансгендерних людей найбільше проблем виникає, коли мова йде про їх перехід з однієї статті в іншу.

"Їм необхідно змінити документи, але держава це не робить, бо бюрократична система не дозволяє. Станом на сьогодні особа, яка вже пройшла шлях переходу та отримала довідку про зміну статті (медичний документ), має право піти до РАГСу і змінити документи: жіночі на чоловічі й навпаки. Але у РАГСі сьогодні скептично на все це дивляться. Декотрі беруть час, аби почитати внутрішні документи як це робити, а декотрі відмовляють через формальні причини, посилаючись на те, що цієї довідки не достатньо", — розповідає Віталій Матвєєв.

Правозахисник зазначає, що сьогодні чимало проблем виникає у трансгендерних людей і у сфері медицини.

"В Одесі мало дружніх лікарів, які готові взяти на облік трансгендерну людину, провести її від початку переходу до завершення. Крім того, є ряд спеціалістів, які повинні дати свій висновок про перехід трансгендера. Але лікарі відмовляються, посилаючись на зайнятість", — зазначає Віталій Матвєєв.

Юрист каже, під час війни чимало питань і у військкоматах, коли трансгендерні люди проходять медичне обстеження. У таких випадках на допомогу приходять лише лояльно налаштовані громадяни та громадські організації.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради подали законопроєкт про цивільне партнерство. Він дозволяє особам в одностатевих і різностатевих парах без шлюбу мати такі ж права, як і у законного подружжя. Втім, правозахисники радять доопрацювати його.